Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Le rideau est tombé sur la 20ème édition de l'open Asoi Squash Club Corsair à Sainte-Marie. Au total, 25 joueurs et 8 joueuses se sont affrontés tout le long de ce week-end du 9 et 10 décembre. La logique a été respectée dans les tableaux féminins et mixte puisque les favoris ont gagné.

Le rideau est tombé sur la 20ème édition de l'open Asoi Squash Club Corsair à Sainte-Marie. Au total, 25 joueurs et 8 joueuses se sont affrontés tout le long de ce week-end du 9 et 10 décembre. La logique a été respectée dans les tableaux féminins et mixte puisque les favoris ont gagné.