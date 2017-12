La Clinique Saint-Joseph étend la méthode Montessori, jusqu'alors réservée aux enfants, aux personnes âgées. Il s'agit du premier établissement réunionnais de soins de suite et de réadaptation à avoir expérimenté en hôpital de jour la prise en charge de ce type de public. Nous publions intégralement le communiqué envoyé par les services de la structure médicale. (Photo d'illustration)

Parce que : " Toute aide inutile est une entrave au développement de l’individu ", la Clinique Saint-Joseph, premier établissement réunionnais de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) à avoir expérimenté en hôpital de jour la prise en charge de la personne âgée, poursuit sa démarche d’innovation en mettant en œuvre la méthode MONTESSORI, jusqu’alors réservée aux enfants, à la disposition de l’accompagnement de la personne âgée.

En effet, les troubles psycho neurosensoriels liés aux pathologies du vieillissement (maladie Alzheimer), etc..) posent de nombreuses difficultés au quotidien non seulement aux professionnels, mais également à l’entourage du patient. La célèbre méthode éducative élaborée par Mme Maria MONTESSORI au début du 20ème, siècle, a été adaptée par le professeur CAMP, dans les années 90, pour les personnes âgées désorientées.

Le principe n’a rien d’infantilisant à cela, bien au contraire, le respect de la personne et son accès à d’avantage d’autonomie restent les fils conducteurs centraux de la méthode. Alors que pour les enfants, il s’agit de leur permettre d’accéder sereinement à leur autonomie en fonction de leur âge et de leurs capacités, pour les personnes âgées, le principe consiste à repérer tous les domaines où une autonomie est encore possible, afin de leur permettre d’exercer leur choix, et " de faire seul " le plus longtemps possible.

La méthode Montessori a pour objectif de changer le regard sur la maladie et les personnes, comprendre les modifications cognitives et leurs conséquences, permettre des rencontres sereines, ou encore à travers les applications concrètes, comprendre les effets positifs sur la qualité de vie, la participation sociale et l’estime de soi. Elle peut être mise en pratique par les aidants naturels comme les professionnels.

Dans l’optique d’ouvrir ce nouveau concept à un maximum de professionnel, Mme LAGARDE Marie-Pierre, Directrice de la Clinique Saint-Joseph et de la Clinique Saint-Vincent, a collaboré avec les équipes du SSR des deux établissements et du Pôle gériatrique SUD, autour d’un projet de formation commun. Plusieurs sessions de formation à destination du personnel soignant ont été dispensées par Mme Marie LEMBAC, de AG&D (organisme qui dispense la méthode en Europe), en partenariat avec IFSEC Oi (organisme de formation santé, médico-social, services à la personne, petite enfance).

Gageons que l’approche novatrice de la méthode Montessori adaptée à la personne âgée présentant des troubles cognitivo-comportementaux devrait également s’étendre aux aidants familiaux et à l'entourage du patient afin de leur apporter une aide pour mieux aborder à leur tour les troubles de leur proche, l’idée étant bien d’apprendre à préserver au maximum la faculté de choisir, de liberté et donc d’autonomie de la personne âgée car “Chaque chose que vous faites à ma place est une chose que vous m’enlevez”, indique Maria MONTESSORI