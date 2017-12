Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Le traditionnel repas du troisième âge se déroulait de mardi 12 décembre 2017 dans la commune du Port à la Halle des manifestations. 2.400 personnes de plus de 60 ans répondaient à l'invitation du maire Olivier Hoarau. Au programme de cet événement : un repas et de la danse. De quoi se défouler à cette occasion. La ville compte 35.653 habitants dont 5.680 portois de 60 ans et plus. Cette tranche de population progresse de plus de 6 % par rapport à 2016. La prévision serait de 20 % à l'horizon 2030.

