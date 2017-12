Ce mardi 12 décembre à 14h00 a eu lieu l'inauguration de la brigade VTT du commissariat de Saint Pierre. La présentation s'est déroulée en présence des services de l'État : le dispositif est une première à La Réunion, dix patrouilleurs seront ainsi équipés de vélos pour veiller sur la ville. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué de syndicat de police UNSA :

Ce mardi à 14h00 a eu lieu l'inauguration de la brigade VTT du commissariat de Saint-Pierre. En présence du Maire de Saint-Pierre, de M. le Député Lorion, de M. le Procureur de la République de Saint-Pierre, du sous-préfet de Saint-Pierre, du Directeur adjoint de la sécurité Publique et du commissaire de Saint-Pierre chef de service.

Ce concept innovant de policiers en patrouille en VTT, constitué de patrouilles mixtes Police Nationale et Police Municipale, est une première dans notre département, basé sur un partenariat entre Police Nationale et la municipalité de Saint-Pierre. Les policiers nationaux se sont vu dotés de 5 VTT électriques, les policiers municipaux ont été également dotés de 5 VTT électriques.

L'Unsa Police était présente lors de cette inauguration, apportant son soutien aux collègues de cette nouvelle unité, dont la mission sera de quadriller un secteur bien défini notamment le front de mer, avec une certaine proximité avec la population et les commerçants, le rôle de ces policiers étant la dissuasion, la prévention et le cas échéant la répression. Ce projet qui a mis plusieurs mois à être finalisé, se positionne probablement dans l'esprit de la police de sécurité du quotidien même si les contours et le contenu de cette réforme restent floues et à définir.

