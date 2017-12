Depuis ce début de semaine, deux pétitions concernant les animaux à La Réunion ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'une réclame l'arrêt des sacrifices d'animaux lors des cérémonies tamoules, l'autre s'insurge contre la " tradition locale " que serait l'utilisation de chiens-appâts pour la pêche aux requins. Outre leur volonté première de défendre la cause animale, ces deux initiatives ont en commun une flopée de commentaires haineux envers les habitants de l'île, certains les qualifiant de "barbares".

La maltraitance animale à La Réunion. Le sujet provoque toujours des débats sans fin. Sur une île où les chiens errants sont légion, l’abandon est une problématique récurrente. Et les associations récupèrent régulièrement des animaux ayant subi de mauvais traitements, blessés et craintifs. Oui, la maltraitance animale à La Réunion est une réalité indéniable. Oui, certains individus sur l’île n’hésitent pas à faire du mal à des êtres sans défense face à eux. Oui, les chiens et chats écrasés représentent un spectacle malheureusement omniprésent sur nos routes. C’est un fait.

En l’espace de quelques jours, deux pétitions concernant les animaux sur notre département sont apparues sur le Net. La première réclame la suppression des sacrifices d’animaux lors des cérémonies religieuses tamoules. La seconde s’insurge contre les "chiens appâts" qui seraient utilisés lors de la pêche aux requins. Cette dernière, qui avait recueilli plusieurs milliers de signatures, n’existe plus. Publiée initialement sur le site de la fondation 30 millions d’amis, elle a été supprimée. Son propos était le suivant : "L’île de La Réunion compte près de 150 000 chiens errants livrés à eux-mêmes, victimes d’actes de maltraitance réguliers et particulièrement cruels. En outre, une odieuse tradition locale consiste à les utiliser comme appâts vivants pour la pêche aux requins, en leur enfonçant un énorme crochet dans les babines avant de les jeter à la mer !". Des allégations bien rapides et peut-être un brin versées dans la généralité… Soit : des cas de ce type ont déjà été observés sur le département. Pour autant, ces actes ne font pas partie d’une quelconque tradition locale et sont sévèrement réprimés. Et d’ailleurs, sur une île où la commercialisation des squales est interdite, difficile de penser que la pratique est quotidienne. Car, sans connaître l’île et à en lire ces quelques lignes, on pourrait presque croire que les Réunionnais ont pour habitude de recueillir des animaux domestiques pour les destiner aux hameçons. Or, nul besoin de parcourir le département de fond en comble pour découvrir des chiens et chats heureux, soignés et en pleine forme. Car, non, nous ne sommes pas (tous) des barbares. Et des barbares, d’ailleurs, il en existe aux quatre coins du monde.

- À croire que tous les Réunionnais sont des tortionnaires d'animaux -

Même constat pour la pétition concernant les sacrifices d’animaux lors des cérémonies tamoules. Certes, cela existe. Certes, les animaux sont tués pendant ces rituels traditionnels. Mais tués, comme le sont le poulet destiné au barbecue ou le canard qui va servir au foie gras. Car, quitte à aller vers cette voie de la maltraitance animale, on peut aller jusqu’au bout. Et s’indigner tout autant contre les élevages en batterie de poules coincées dans ces cages jonchées de cadavres de leurs congénères. Contre les cochons abattus sans avoir été préalablement étourdis. Contre le gavage des oies. Et ainsi de suite…

Ce qui ressort au final de ces deux buzzs, c’est le sentiment que les Réunionnais sont tous des tortionnaires d’animaux depuis l’enfance. Que la maltraitance animale est une "tradition", une coutume transmise de génération en génération. Que le département est encore coincé dans une civilisation arriérée, dépassée, périmée. Que venir visiter cette île revient à cautionner des actes barbares.

C’est oublier que l’île de La Réunion regorge d’associations prêtes à se battre bec et ongles pour la cause animale. Que la radio locale Freedom est régulièrement jointe par des personnes ayant retrouvé un animal et cherchant son propriétaire. Que des Royal Bourbon sont souvent sauvés des dangers de la rue.

Alors, oui, bien sûr, la problématique de la maltraitance animale est un fait. Oui, il faut continuer à se battre pour que les animaux ne se retrouvent plus abandonnés avant de finir ensuite écrasés sur un bord de route. Oui, les campagnes de stérilisation sont sans doute plus importantes à promouvoir que l’idée d’une louveterie. Évitons cependant de tout jeter pêle-mêle dans le même panier. La Réunion n’est peut-être pas un exemple en matière de protection animale. Mais, il ne s’agit pas non plus de l’enfer pour chiens, chats, cabris et autres êtes à quatre pattes, tel que dépeint par certains.