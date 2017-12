Un début de journée ensoleillé dans l'ouest ce mercredi 13 décembre 2017 avec des nuages qui deviennent nombreux sur tout l'intérieur de l'île dès le courant de la matinée, et des averses sur les hauts l'après-midi, c'est ce que prévoit Météo France dont nous publions le bulletin ci-dessous

Flux faible de secteur Nord-Est s'orientant lentement à l'Est.

En cette fin de nuit et début de journée, les entrées maritimes sont encore présentes dans l'Est, accompagnées d'averses locales. Ailleurs le temps est agréable et même ensoleillé malgré la présence de quelques nuages d'altitude qui voilent par moment le soleil.

En cours de matinée, le temps est toujours agréable et les éclaircies se font un peu plus nombreuses sur le littoral Est, mais assez rapidement l'évolution diurne fait que les nuages commencent à se développer le long des pentes.

Ces nuages deviennent plus conséquents à la mi-journée, et concernent l'ensemble de l'intérieur de l'île avec des averses localement marquées dans les hauts. Les débordements nuageux apportent également de la grisaille le long des rivages allant de Saint-Paul au Baril en passant par Saint-Leu.

Le vent d' Est à Nord-Est est faible à modéré, avec des rafales atteignant 40 à 50km/h sur le Nord-Ouest et le Sud-Est de la Réunion. Les brises dominent ailleurs.

La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Ouest s'amplifie entre 2m et 2,5m ce matin, puis s'amortit autour de 2m en fin de journée.