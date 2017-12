L'un des passionnés d'Actus Météo 974 Franck Feuillade nous confirme l'imminence d'un événement exceptionnel dans le ciel réunionnais. La constellation des Gémeaux sera visible à l'occasion des Géminides toute la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 décembre 2017. On pourra apercevoir 120 étoiles filantes par heure. Il faudra scruter le secteur Nord-Est Les détails avec Franck, l'un des contributeurs de la page Facebook d'Actus.

"Ce phénomène se produit quand la terre rencontre une ancienne comète et cela laisse des restes de poussières. Ces Géminides ont lieu tous les ans à la même période. Le pic d'intensité aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi", glisse-t-il, contacté par téléphone. Cette pluie d'étoiles sera visible partout dans l'île.

Actus Météos publiait même un post à ce sujet peu avant 15 heures. On pourra même apercevoir 120 étoiles filantes par heure. Regardez.

Si vous voulez les voir, il faut espèrer un temps dégagé. Ces Géminides sont également observables depuis quelques jours. Il n'y a aucune précaution particulière à prendre afin de contempler ce spectacle à l'œil nu.

"On est en plus en période de nouvelle lune. Elle sera donc peu lumineuse. Ce sont les meilleures conditions pour observer les étoiles filantes. Il faut aussi se trouver le plus loin possible d'une source de lumière. Il n'y a rien de particulier à faire. À part, peut-être mettre un drac blanc pour récupérer les poussières qui tombent", commente le spécialiste et amateur d'astronomie.

Selon le média spécialisé Futura Sciences, les Géminides ont lieu tous les ans entre le 7 et le 17 décembre quand la Terre, sur son orbite autour du Soliel, traverse le courant de débris associé à à la comète, désormais éteinte, Phaéton.

Phaéton comme le nom du latin du... paille-en-queue à brins blancs (Phaeton lepturus)... Une coincidence qui tombe bien pour l'événement qu'on pourra découvrir ce soir.

Leur pic se déroule dans la nuit du 13 au 14 décembre. Les Gémeaux sont au plus haut dans le ciel entre 1 heure et 2 heures du matin. Le moment où vous aurez le plus de chance de voir ces météores dans le Département. Selon les années, cette pluie peut dépasser les 120 météores visibles par heures.

Ce phénomène risque aussi de se reproduire la nuit suivante selon Franck Feuillade. Le dernier événement similaire se déroulait dans l'île le dimanche 19 novembre à l'occasion des Perséides. "Un épisode était assez décevant. Mais même malgré les prévisions pour ces Géminides, il ne faut pas s'attendre à avoir des étoiles filantes toutes les secondes. Ça c'est dans les films", ajoute le contributeur.

ts/www.ipreunion.com