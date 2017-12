Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Après la pétition lancée contre les sacrifices d'animaux effectués lors de célébrations religieuses tamoules et qui compte plus de 54.000 signatures, en voici une autre intitulée "Allons garde nout tradition". Publiée sur la plateforme en ligne "MesOpinions.com", elle comptabilise plus de 730 signatures et 352 commentaires depuis son lancement effectué ce mardi 12 décembre 2017. Son auteur se nomme Laeticia. (Photo d'illustration)

