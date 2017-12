Ce samedi 16 décembre 2017, des moringueurs seront décorés lors d'une cérémonie officielle de remise de zarlor à Sainte-Suzanne. Une première édition orchestrée par l'association Kaiasse, qui souhaite honorer la mémoire des anciens ayant oeuvré à la sauvegarde et la transmission du moring traditionnel. Rendez-vous ce samedi au gymnase de Bel-Air pour en connaître davantage sur cette pratique autrefois interdite.

Honorer le savoir des anciens. C’est l’objectif de la première cérémonie officielle de remise des zarlor moring, prévue ce samedi 16 décembre 2017 à Sainte-Suzanne. L’édition a été initiée par l’association Kaiasse, qui fête ses 20 ans cette année. L’événement vient en préambule du 20 décembre, date de l’abolition de l’esclavage. Une "première à La Réunion" affirme Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne. À ses côtés, Jean-Claude Calimoutou et Max Carbin, co-fondateurs du collectif. Leur plus grande fierté : la création d’un lien intergénérationnel autour de la pratique du moring lontan. "Depuis 2000, j’ai commencé à entamer un travail de recherche avec des gramounes, ceux qui ont pratiqué le moring traditionnel" relate le chef instructeur Jean Claude Calimoutou. Un retour aux sources qu’il a noté et enregistré avec assiduité. Ce véritable pèlerinage lui a permis de mettre en lumière près de 100 témoignages venus de toute l’île. À ses débuts, il pratiquait le moring codifié. Jusqu’à la rencontre avec les anciens, qui lui permet de découvrir le "vrai" moring, où il n’y a pas de "poitrine contre poitrine" et où "la musique rythme le combat". Lors de la transmission, il remarque même que les enfants sont plus rapidement plongés dans le bains, "peut-être parce que le roulèr leur parlait davantage".

Rendez-vous est donné ce samedi à partir de 8h30 au gymnase Bel-Air de Sainte-Suzanne. Après un discours du maire et un accueil des familles, débutera la remise des zarlor. Elle sera ponctuée par des séquences vidéo. L’association Kaiasse a l’espoir de rassembler en un même lieu plusieurs générations autour de l’histoire du moring.