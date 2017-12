BONJOUR, voici les titres développés ce mercredi 13 décembre 2017



- Non, nous ne sommes pas (tous) des barbares

- [VIDEO] L'Insee a présenté sa nouvelle étude sur le chef-lieu - Saint-Denis : Les riches à La Montagne, les pauvres à Prima

- Des zarlor pour honorer les anciens moringeurs

- À Paris, un kabar avec Firmin Viry

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "volonté de tromper"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des petites pluies pour rafraîchir



Non, nous ne sommes pas (tous) des barbares

Depuis ce début de semaine, deux pétitions concernant les animaux à La Réunion ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'une réclame l'arrêt des sacrifices d'animaux lors des cérémonies tamoules, l'autre s'insurge contre la " tradition locale " que serait l'utilisation de chiens-appâts pour la pêche aux requins. Outre leur volonté première de défendre la cause animale, ces deux initiatives ont en commun une flopée de commentaires haineux envers les habitants de l'île, certains les qualifiant de "barbares".

[VIDEO] L'Insee a présenté sa nouvelle étude sur le chef-lieu - Saint-Denis : Les riches à La Montagne, les pauvres à Prima



Dans sa nouvelle étude "Portrait de la population de l'habitat de Saint-Denis : 18 secteurs aux profils très contrastés", l'Insee La Réunion-Mayotte révèle avec les chiffres de 2014 les disparités entre les différents quartiers du chef-lieu. Le constat : trois typologies de secteurs se détachent. Dans les "Bas", huit quartiers cumulent fragilités économiques et sociales, quatre aux secteurs sont un peu plus aisés et dans les "hauts" ou à "mi-pente", des revenus plus élevés avec un modèle familial plus traditionnel avec plus de propriétaires. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué de l'Insee.

Des zarlor pour honorer les anciens moringeurs

Ce samedi 16 décembre 2017, des moringueurs seront décorés lors d'une cérémonie officielle de remise de zarlor à Sainte-Suzanne. Une première édition orchestrée par l'association Kaiasse, qui souhaite honorer la mémoire des anciens ayant oeuvré à la sauvegarde et la transmission du moring traditionnel. Rendez-vous ce samedi au gymnase de Bel-Air pour en connaître davantage sur cette pratique autrefois interdite.

À Paris, un kabar avec Firmin Viry

Parce que les Réunionnais vivant en France métropolitaine ont aussi droit à leur kabar de la fêt' kaf', un kabar orchestré par Firmin Viry est prévu ce vendredi 15 décembre 2017 à Paris. L'événement, organisé par le Conseil Départemental se tiendra à la Grande Crypte. D'autres artistes surprises seront de la partie.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "volonté de tromper"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit : "volonté de tromper"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des petites pluies pour rafraîchir

Un début de journée ensoleillé dans l'ouest ce mercredi 13 décembre 2017 avec des nuages qui deviennent nombreux sur tout l'intérieur de l'île dès le courant de la matinée, et des averses sur les hauts l'après-midi, c'est ce que prévoit Météo France