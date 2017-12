Le magazine What's up Doc publie le classement des Centres hospitaliers universitaires (CHU) à propos des spécialités les plus prisées des futurs médecins venant de choisir leur affectation pour 2017-2018. Le CHU de La Réunion conserve sa douzième place pour la troisième année consécutive. Nous publions ci-après le communiqué de presse du média.

Chaque année, WHAT’S UP DOC publie le classement des CHU et des spécialités les plus prisées des futurs médecins venant d’effectuer leur choix d’affectation. La réforme du troisième cycle fait passer le nombre de spécialités de 30 à 44 et ne manque pas de faire bouger les lignes du classement des spécialités mais aussi des CHU les plus demandés. Premier constat : Nantes et Lyon maintiennent leur place sur le podium, rejoints par Bordeaux.

La Réunion garde sa 12ème place. Le CHU de La Réunion conserve sa 12ème place pour la troisième année consécutive ! Même si le CHU ne fait pas partie du top 10, il semblerait qu’il soit assez stable et que sa notoriété ne varie pas dans l’esprit des différentes générations de futurs médecins.

En termes de spécialités, le CHU a son classement bien à lui. La rédaction de WHAT’S UP DOC note en effet de grandes différences avec le classement national. On retrouve en 1ère position la pédiatrie (+ 25 places par rapport au classement national), la radiologie et l’imagerie médicale en 2ème position (+ 5 places), l’anesthésie- réanimation en 5ème position (+ 12 places) et même l’endocrinologie-diabétologie- nutrition en 7ème position (+ 26 places).

Le CHU de La Réunion se distingue donc bien grâce à ses spécialités.

On note par ailleurs que la disparition des 8 interrégions, qui regroupaient les CHU et dans lesquelles les enseignements de diplômes d'études spécialisées (DES) étaient coordonnés, associe de fait moins de CHU entre eux, et crée des inégalités. Alors que certains CHU en sont avantagés, d’autres le sont beaucoup moins.

Pour certains, les coordinations de DES dans les régions vont devoir être réorganisées. A La Réunion, le CHU perd donc ses liens avec ceux du Sud-Ouest, Bordeaux, Limoges et Toulouse, et se retrouve isolé.

En septembre 2017, 7 759 internes ont prononcé leurs vœux d’affectation vers 44 spécialités différentes, et se sont répartis dans 28 CHU en France, en fonction de leur place dans le classement national. L’analyse des résultats, réalisée par WHAT’S UP DOC dans son 35ème numéro sorti le 13 décembre 2017, révèle les dynamiques et les tendances qui déterminent les choix des jeunes internes actuels.

Ce numéro 35 de What’s up Doc livre donc un classement inédit, qui déterminera à long terme celui des CHU de demain, grâce au choix de localisation des futurs médecins. Un dossier spécial dans son intégralité, sur les classements des CHU et des spés, à retrouver sur le site du magazine. Un complément web d’infographie par CHU sortira le 20 décembre.



