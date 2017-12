Il y aura toujours des petites pluies par ci par là, mais le temps sera globalement beau ce jeudi 14 décembre 2017, indique Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

La masse d'air devient plus stable. Le vent reste modéré de Nord-Est sur le département. Au lever du jour, le ciel est bien dégagé sur la plupart des régions. Seule la façade Est connaît encore quelques passages nuageux et de petites farines avant que de belles éclaircies y fassent leur retour.

Au fil des heures, les nuages se développent et deviennent de plus en plus joufflus dans l'intérieur de l'île.

L'après midi, des averses localement modérées se déclenchent avec une préférence pour les hauteurs de l'Ouest et du Sud. Des débordements nuageux sont également attendus le long des côtes Ouest et Sud. Les autres zones voisines du bord de mer conservent de belles éclaircies malgré la présence de fins nuages d'altitude.

Il fait chaud avec des températures maximales atteignant les 30 à 32°C sur le littoral, 19°C au Pas de Bellecombe et 26 à 27°C dans les cirques.

Le vent d'Est à Nord-Est est faible à modéré, avec des rafales atteignant 50 à 60km/h sur le Port et la Possession et 40/50 km/h sur Saint Philippe et vers Saint Denis. Les brises dominent partout ailleurs. La mer est peu agitée à agitée au vent et au déferlement de la houle de Sud-Ouest qui s'amortit autour des 1,5m en journée le long des côtes Ouest et Sud.