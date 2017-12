Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Les acteurs de la filière volaille de chair signaient un protocole à la préfecture ce mercredi matin 13 décembre 2017. Objectif : mener plusieurs actions dans ce secteur. Moderniser les outils de production et de transformation, conquérir de nouveaux marchés, lancer une nouvelle gamme de produits frais et congelés d'une qualité supérieure... De nombreux axes sont retenus dans ce document paraphé par tous ces professionnels (producteur d'oeufs à couver, les deux coopératives Avipole et Fermiers du Sud, l'association d'éleveurs des volailles de La Réunion, les abattoirs Duchemann-Grondin et Evollys, l'association réunionnaise interprofessionnelle de la volaille et la fédération régionale des coopératives agricoles). (Photo d'illustration)

