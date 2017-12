Cyrille Melchior, premier vice-président (LR) du conseil départemental et Jean-Claude Lacouture, conseiller départemental (LR) de l'Etang-Salé, ont annoncé ce mercredi 13 décembre 2017 qu'ils maintiendraient "coûte que coûte" leur candidature à la présidence du conseil départemental. Alain Armand (divers droite) a déclaré qu'il ne serait pas candidat et qu'il se soutiendrait la candidature de Cyrille Melchior. Ces annonces ont été faites au palais de la Source (Saint-Denis) au cours d'une réunion de l'ensemble des conseillers départementaux de droite.

Les 33 élus du groupe majoritaire ont été invités par Nassimah Dindar (UDI), présidente sortante du Département. Touchée par la loi sur le cumul des mandats depuis son élection au sénat, elle a dû démissionner de la présidence du Département.

Cette démission et la course au poste de président ont achevé de faire voler en éclats la plateforme de la droite.

On le sait, la présidence départementale est convoitée par d'une part Jean-Claude Lacouture, soutenu par Didier Robert, président LR du conseil régional. D'autre part, par Cyrille Melchior, appuyé par Nassimah Dindar, Michel Fontaine, maire LR de Saint-Pierre et Joseph Sinimalé, maire divers droite de Saint-Paul, notamment.

"A l'exception de deux ou trois personnes absentes de La Réunion, tous les élus invités étaient présents. La réunion avait pour but d'essayer de rapprocher les gens, ou du moins de faire en sorte qu'ils se parlent" souligne une élue de l'est. Et ils se sont parlés, "dans une ambiance conviviale et sans grande tension, même si du côté du camp Lacouture certaines mines étaient renfrognées" ajoute cette conseillère départementale.

Cyrille Melchior et Jean-Claude Lacouture ont pris la parole à tour de rôle. Le premier a parlé de son parcours politique et du mode de gouvernance qu'il compte mettre en place au sein de la collectivité s'il est élu président. Le second "a été beaucoup plus, il ne s'est pas étendu sur ce qu'il ferait en cas d'élection" relate un élu de l'ouest.

Il n'y pas eu de débat véritable à l'issue de ces deux présentations, "mais plutôt un échange de points de vue. Jean-Claude Lacouture s'est plus ou moins plaint de choses qui se seraient passées à la Civis (communauté des communes du sud présidée par Michel Fontaine – ndlr) ou dans sa commue" souligne l'élue de l'est.

"Je n'ai pas trop compris de quoi il était question et c'était un peu hors sujet" ajoute-t-elle. "Et c'est à ce moment là qu'Alain Armand a fait son annonce. Il a dit qu'il renonçait à être candidat, qu'il s'alignait sur la position de Nassimah Dindar, qu'il soutenait Cyrille Melchior, qu'il s'excusait auprès de Jean-Claude Lacouture et qu'il déclinait sa proposition" énumère un élu du nord.

"Il n'a pas dit de quelle proposition il s'agissait, mais il semble que Jean-Claude Lacouture lui ait proposé la première vice-présidence" croit savoir ce conseiller départemental.

Le second fait marquant de la réunion s'est produit lorsque Nassimah Dindar a clairement demandé aux conseillers départementaux : "cela vous pose-t-il un problème si les élus proches d'André Thien Ah Koon nous rejoignent ?". Si le refus a été net du de la part des élus proches de Jean-Claude Lacouture, "la réponse a été plutôt favorable du côté des autres conseillers" remarque l'élue de l'est. "Du coup, la question de Nassimah Dindar a permis d'apprécier le rapport de force entre les deux camps de la défunte plateforme de la droite. Pour le moment c'est plutôt la candidature de Cyrille Melchior qui semble rassembler le plus d'élus" lâche un élu du nord.

Le suspense prendra fin ce lundi 18 décembre, vraisemblablement en fin de matinée, à l'issue du vote pour la présidence et "mi espèr i sa pa koul in ti poul pou sort in ti kanar" plaisante l'élu du nord...

mb/www.ipreunion.com