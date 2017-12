BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 14 décembre 2017



- Cyrille Melchior et Jean-Claude Lacouture se maintiennent, Alain Armand se retire

- Spécialités de médecine les plus prisées - Le CHU de La Réunion se classe douzième

- [VIDÉOS] Une nouvelle gamme de produits congelés - De la volay péi de qualité supérieure bientôt vendue

- Vente éphémère de fruits péi à Paris

- expression

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Toujours un peu de pluie

Cyrille Melchior et Jean-Claude Lacouture se maintiennent, Alain Armand se retire

Cyrille Melchior, premier vice-président (LR) du conseil départemental et Jean-Claude Lacouture, conseiller départemental (LR) de l'Etang-Salé, ont annoncé ce mercredi 13 décembre 2017 qu'ils maintiendraient "coûte que coûte" leur candidature à la présidence du conseil départemental. Alain Armand (divers droite) a déclaré qu'il ne serait pas candidat et qu'il se soutiendrait la candidature de Cyrille Melchior. Ces annonces ont été faites au palais de la Source (Saint-Denis) au cours d'une réunion de l'ensemble des conseillers départementaux de droite.

Spécialités de médecine les plus prisées - Le CHU de La Réunion se classe douzième

Le magazine What's up Doc publie le classement des Centres hospitaliers universitaires (CHU) à propos des spécialités les plus prisées des futurs médecins venant de choisir leur affectation pour 2017-2018. Le CHU de La Réunion conserve sa douzième place pour la troisième année consécutive. Nous publions ci-après le communiqué de presse du média.

[VIDÉOS] Une nouvelle gamme de produits congelés - De la volay péi de qualité supérieure bientôt vendue

Les acteurs de la filière volaille de chair signaient un protocole à la préfecture ce mercredi matin 13 décembre 2017. Objectif : mener plusieurs actions dans ce secteur. Moderniser les outils de production et de transformation, conquérir de nouveaux marchés, lancer une nouvelle gamme de produits frais et congelés d'une qualité supérieure... De nombreux axes sont retenus dans ce document paraphé par tous ces professionnels (producteur d'oeufs à couver, les deux coopératives Avipole et Fermiers du Sud, l'association d'éleveurs des volailles de La Réunion, les abattoirs Duchemann-Grondin et Evollys, l'association réunionnaise interprofessionnelle de la volaille et la fédération régionale des coopératives agricoles).

Vente éphémère de fruits péi à Paris

En ce mois de décembre, le Département renouvelle ses ventes éphémère de fruits et produits locaux en métropole. Ils seront proposés à l'antenne parisienne de la collectivité. Du champ d'ananas ou des pieds de letchis aux pavés parisiens, les fruits péi tracent leur route.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "quelqu'un à la mine triste, fatiguée"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "quelqu'un à la mine triste, fatiguée"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Toujours un peu de pluie

Il y aura toujours des petites pluies par ci par là, mais le temps sera globalement beau ce jeudi 14 décembre 2017, indique Météo France