Quatre chèvres appartenant à l'éleveur Guillaume Lebon ont été tuées par des chiens errants au Tampon dans le quartier de Piton Hyacinthe et cinq autres bêtes blessés. Il découvrait ces scènes de massacre ce vendredi matin 15 décembre 2017. Le montant du préjudice s'élève à 2.000 euros pour lui. On recense plus de 170 attaques de ce type depuis le début de l'année. Le président de la CASUD et maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon, annonçait, lui, cette semaine la création d'une louveterie afin de pouvoir tirer - si besoin- sur les animaux errants ne pouvant être capturés. (Photo d'archives)

