Du soleil quasiment partout sur l'île et à peine quelques petites pluies de ça et là, nous annonce Météo France pour ce vendredi 15 décembre 2017. Nous publions ci-dessous les prévisions des météorologues

Faible flux de Nord-Est, propice au régime de brises. Cette journée d'été, s'annonce encore bien ensoleillée dans les hauts comme dans les bas avec des températures approchant des 31 °c sur le pourtour du littoral. Le vent est sensible sur la baie de la Possession avec un vent de Nord soufflant en rafales ( 55 km/h en journée). Il reste sensible également du côté de Saint-Philippe et de Sainte-Rose.

Ailleurs, ce sont les brises qui dominent. Quelques nuages circulent sur les hauteurs du Nord-Est, ce matin. Ailleurs c 'est le soleil qui domine. Puis au cours de la matinée, les nuages s'emparent de l'ensemble des pentes, tout en laissant les plus hauts sommets dégagés (> 1500 m). La crème solaire est conseillée sur les plages comme dans les hauts avec par exemple 19 °c prévu Pas de Bellecombe.

L'après-midi, même si les nuages se font plus joufflus, plus denses, plus éclatants au soleil, le risque d'averses restent faible. Côte mer, elle est agitée aux endroits ventés, peu agitée ailleurs.