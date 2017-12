Afin de fêter dignement cette fin d'année, Imaz Press vous propose de remporter un iPhone 7, une imprimante photo WiFi Canon Selphy avec ses recharges, un appareil photo Fujifilm Instax Mini 8 avec ses recharges et trois kits d'accessoires pour voiture WaveConcept. Pour repartir avec un des lots, il faudra nous séduire à l'aide d'une photographie. Le thème : un Noël Réunionnais ! À vos appareils !

Du vendredi 14 au dimanche 24 décembre 2017, photographiez les meilleures images d'un Noël Réunionnais ! Letchis, flamboyants, plages, bonbons piments… Bref, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous semble refléter au mieux le Noël péi !



Envoyez-nous vos photos en cliquant sur ce lien !

Le 24 décembre, la rédaction choisira les meilleures photos d'un Noël Réunionnais. Le 25 décembre, les six images gagnantes seront récompensées par l'ensemble de la rédaction, dans une vidéo que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook. La plus belle photo se verra récompenser d'un iPhone 7 32Go, la deuxième d'une imprimante photo WiFi Canon Selphy, la troisième d'un appareil photo Fujifilm Instax Mini 8, et trois photos d'honneur se verront offrir un kit d'accessoires pour voiture WaveConcept.

