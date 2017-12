La semaine de quatre jours est de retour à Saint-Pierre. Dès la rentrée de janvier 2018, les écoliers Saint-Pierrois auront cours le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, après l'adoption du rythme scolaire par le conseil municipal le jeudi 14 décembre 2017. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Ville :

Le Conseil Municipal de Saint-Pierre, sur la base des demandes majoritaires de la Communauté Educative, a délibéré en faveur du retour à la semaine des 4 jours dès janvier 2018. Le Conseil Académique de l’Éducation Nationale de la Réunion a émis un avis favorable sur la demande de la Ville de Saint-Pierre pour un retour à la semaine de 4 jours.

Aussi, le Maire porte à la connaissance de la population que dès la rentrée de janvier 2018, les nouveaux horaires des écoles publiques de la Commune seront les suivants :

Lundi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

Mardi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

Jeudi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

Vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00



www.ipreunion.com