Voici l'agenda sportif du week-end des samedi 16 et 17 décembre 2017 dans l'île. On assistera entre autres à l'ultime journée du championnat de régionale 1 du football et les trophées du handball seront aussi décernés. Retrouvez le programme complet dans plusieurs disciplines sportives. (Photo d'illustration)

Football: 26ème journée de championnat

La 26ème journée de championnat R1 aura lieu ce dimanche après midi à 15h30 selon le programme suivant:

Ste Marie - St Pauloise

Marsouins - Petite Ile

Jeanne d'Arc - Trois Bassins

Gd Bois - St Pierroise

Léopard - St Denis

SDEFA - Ste Suzanne

Handball: Trophées de la Réunion

Les Trophées de la Réunion masculin et féminin seront décernés ce week end au gymnase du 23ème km au Tampon! Avant les finales programmées dimanche après midi à 14h30 et 16h30, quatre demi-finales se joueront ce samedi après midi selon le programme suivant:

14h00: St Denis – St Louis (femmes)

16h00: Tampon – JSB (femmes)

18h00:Tampon – Chateau Morange (hommes)

20h00: Cressonnière – St Pierre (hommes)

Basketball: Match en retard

Alors que la trève du championnat a sonné pour la pré nationale masculine jusqu'à février, un match en retard de la 11ème journée est programmé ce samedi à 20h30 au gymnase Mandela entre Saint Pierre et le CO Montagne.

Côté féminin, on jouera ce soir le dernier match de la 9ème journée à 20h30 à Mandela entre St Pierre et Ste Marie.

Volleyball: 9ème journée masculine

La 9ème journée de championnat R1M est programmée pour ce week end. Elle débutera ce soir à 20h30 avec le derby de l'ouest entre le VB2CO et les Aigles Blancs. Elle se poursuivra demain à 20h00 selon le programme suivant:

St Leu – St Denis

SDOVB – St Pierre

TGV – Entre Deux

Volleyball: 11ème journée féminine

La 11ème journée de R1F est programmée pour ce samedi à 18h00, sans le VB St Pierre au repos ce week end:

VB2CO – St Denis

Aigles blancs – St André

TGV – St Leu

SDOVB – Ste Marie.

Course à pied: Foulées Fénoir

Saint Pierre accueillera demain soir les Foulées Fénoir, traditionnelle course nocturne de la capitale sudiste. 9Km seront au programme dans les rues de la ville avec un départ à 20h du Front de Mer.

Le départ de la course se fait sur le boulevard Hubert Delisle au niveau de la rue du Port. Les coureurs partiront en direction de la Ravine Blanche, feront demi tour au niveau du rond point Salahin et reviendront au point de départ pour recommencer le même parcours une deuxième fois. Au retour du 2ème passage, les coureurs quitteront le boulevard Hubert Delisle au niveau du rond point de la rue François Isautier pour rentrer dans les jardins de la plage et partir en direction de la jetée. Le retour se fera le long du quai puis passage sur le bassin de radoub et direction la Capitainerie. L’arrivée se fera au niveau de l’esplanade de Desforges – Boucher sur le Quai Nord du port. Ce sont 1200 coureurs qui sont attendus sur la ligne de départ...

Beach Tennis: Trophée SBTC

Le Sud Beach Tennis Club organise le dernier gros tournoi de l'année, doté de 15000$, ce week end sur le site de la Rav ine Blanche. Au programme, plusieurs tableaux: doubles femmes, doubles hommes, doubles mixtes, doubles garçons U16, doubles filles U16, doubles garçons U14.

Les qualifications ont eu lieu mercredi et jeudi, ainsi que les matches jeunes. Vendredi est consacré aux tableaux principaux hommes et dames. Samedi et dimanche auront lieu les doubles mixtes puis les phases finales hommes et dames.

Roller: La Nuit du Roller et de la Trotinette

L'OMS et la Ville de Saint Denis organisent ce samedi la dernière Nuit du Roller et de la Trotinette de l'année spéciale Noël. Rendez-vous dès 19h00 au Vélodrome Gabriel Chéfiare de Champ Fleuri! Au programme : démonstration, initiation et de nombreux cadeaux à gagner.

Jujitsu Brésilien: Open Pythagore

L'association Pythagore Lasours organise "l'Open Pythagore" ce dimanche de 09h30 à 18h00 au Dojo Régional de Champ Fleuri. Pour terminer l'année, une centaine de combattants se donnera rendez vous pour ce tournoi amical.

Trail: Ekwalis Trail By Suzuki Vitara

Le BDN Saint Paul Sports organise la 2ème édition de "l'Ekwalis Trail" ce dimanche entre le Barachois de St Denis et le centre Ekwalis de la Possession. Le tracé de 38km emmènera les 200 participants dans les hauts de St Denis via le Colorado, la plaine d'Affouches, St Bernard puis le chemin des Anglais. La course pourra se faire en solo, en duo ou en relais. Le départ sera donné à 5h30.

Futsal: Journée Solidarité pour l'hopital des enfants

L'Association Futsal MLH et les Dalons du Cœur organisent une journée sportive pour l'hopital des enfants ce dimanche de 08h00 à 18h00 au Gymnase du Moufia. 16 équipes de 8 joueurs (6 joueurs et 2 remplaçants) s'affronteront lors d'un tournoi . La somme des gains récoltés sera reversée à l'hôpital.

Athlétisme: Meeting du SPAC

Le SPAC organise un meeting pentathlon / Heptathlon par équipes de 3 ahlètes samedi et dimanche au stade du Centenaire à Etang Salé. Des épreuves ouvertes seront également au programme: 60m, 60mhaies, 1000m, javelot, hauteur et longueur (4 essais). Les épreuves seront concentrées sur le samedi après midi à partir de 14h00 et le dimanche matin à partir de 9h00.

Karaté: Challenge kata

Le Challenge Kata se déroulera ce dimanche au gymnase de Stella à St Leu en individuel et sans surclassement. Le contrôle des passeports se fera à:

8h pour les Poussins et Pupilles

9h pour les Benjamins

9h30 pour les minimes

10h pour les Cadets

10h30 pour les Juniors, Seniors et Vétérans.

Surf: Pipe Master

Le Réunionnais Jérémy Florès est à Hawaii pour disputer l'ultime étape du World Tour masculin sur le north shore hawaiien, celle là même qu'il a remporté en 2010. Au premier tour, Florès a su trouver deux tubes, un frontside et l'autre backside, pour dominer Matt Wilkinson et Jadson Andre et filer ainsi directement au 3ème tour. Depuis cela, la compétition n'a pas repris et les surfeurs patientent depuis 4 jours maintenant... Elle devrait en théorie reprendre ce vendredi...