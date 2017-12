Dans le cadre de l'animation des gares entreprise depuis deux ans, Car Jaune organise la première édition de "Zistoirs pour tous" le lundi 18 décembre 2017 dans celle de Saint-Denis et le jeudi 21 décembre 2017 dans celle de Saint-Pierre. Nous publions ci-après le communiqué de l'organisation à propos de ces semeurs de conte. (Photo d'archives)

Avec les premières couleurs des fêtes de fin d’année, les conteurs, "passeurs de mots et passeurs de lien" seront présents dans les gares Car Jaune. Aujourd’hui le conte s’est diversifié, il a autant de visages que de conteurs, il s’adresse à tous les âges. Ses sources puisent autant dans le répertoire traditionnel que dans des créations actuelles. Certains conteurs choisissent de transmettre des récits anciens, d'autres optent pour la création et des formes plus contemporaines.

Mais quelle que soit sa forme, le conte met en résonance le vécu quotidien et l'imaginaire. Il nous parle des peurs ancestrales de l'être humain, de la difficulté à se construire en tant qu’adulte, des doutes et des obstacles du chemin... Mais aussi d'humour, de transgression et de joie de vivre. Car Jaune a fait appel aux conteurs de la Compagnie Baba Sifon qui transporteront les usagers du réseau interurbain, dans l’irréel, l’inconscient pour donner le temps d’écouter, de voyager, de balader, d’aimer...

Des paroles bienveillantes certes, qui chambardent, qui font aussi fantasmer, rêver, se marrer, réfléchir, vagabonder les petits et les grands, les amoureux du conte ou les simples curieux. Les conteurs de Baba Sifon seront présents le lundi 18 décembre de 9h45 à 12h15 à la gare de Saint-Denis et le jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h30 à la gare de Saint-Pierre Venez nombreux écouter ces passeurs de mots et de zistoirs le temps d’un voyage.