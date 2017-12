BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 16 décembre 2017



- À ne pas offrir (ou recevoir) - Top 10 des pires cadeaux de Noël

- [VIDEO] Sixième édition de l'événement du conseil départemental - "Au Bonheur des Enfants" : les contes féériques grandeur nature

- [VIDÉOS] L'ARIPA fête ses sept ans - L'interprofessionnelle de la pêche à l'heure du bilan

- Le Père Noël passe par Mafate - Il va distribuer des cadeaux à tous les enfants (sages et moins sages)

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "faire la causette à quelqu'un pour tenter de la (le) séduire"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il faut beau, il fait chaud



À ne pas offrir (ou recevoir) - Top 10 des pires cadeaux de Noël



Quelques jours nous séparent du réveillon, et vous n'avez toujours pas acheté les cadeaux pour vos proches ? Pas de problème. Imaz Press vous liste les dix cadeaux les plus improbables à mettre sous le sapin familial dans la nuit du 24 au 25 décembre.



[VIDEO] Sixième édition de l'événement du conseil départemental - "Au Bonheur des Enfants" : les contes féériques grandeur nature



Pour la sixième année consécutive, le conseil départemental organise "Au bonheur des enfants" au Jardin de l'État à Saint-Denis. L'événement débute ce samedi 16 décembre 2017. Pendant huit jours, les marmailles dionysiens et de l'ensemble de l'île sont invités à profiter des quatre hectares et demi d'émerveillements avec pour thème, les contes.



[VIDÉOS] L'ARIPA fête ses sept ans - L'interprofessionnelle de la pêche à l'heure du bilan

L'association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l'aquaculture (ARIPA) tenait dans un hôtel de Saint-Denis ce vendredi matin 15 décembre 2017 sa première conférence de presse en sept ans d'existence. L'organisation compte 97 adhérents dont 55 petits pêcheurs et 77 navires. Avec 2.317 tonnes de poissons débarqués, l'ARIPA assure 90 % de l'approvisionnement du département, affiche un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros et pèse 278 emplois directs. Son président Fabrice Minatchy dresse le bilan.

Le Père Noël passe par Mafate - Il va distribuer des cadeaux à tous les enfants (sages et moins sages)

Cette année encore le Père Noël et ses lutins passeront par Mafate. Ils arriveront dans le cirque ce samedi 16 décembre 2017 avec l'aide du Rotary club de Saint-Denis. L'homme à la longue barbe blanche est attendu vers 11 heures 45 à l'école de l'Ilet à Malheur



Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "faire la causette à quelqu'un pour tenter de la (le) séduire"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "faire la causette à quelqu'un pour tenter de la (le) séduire"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il faut beau, il fait chaud

Toujours du beau, du chaud, La Réunion reste au régime sec malgré quelques averses éparses en montagne, promet Météo France dont nous publions le bulletin de prévision ci-dessous :