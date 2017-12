Médiamétrie vient de rendre public les résultats d'audience de la radio sur la vague septembre - novembre 2017. Nous publions ci-dessous le communiqué du groupe propriétaire des stations NRJ Réunion, Cherie, RTL Réunion et Rire et Chansons

NRJ Réunion

Pluie de hits à la Réunion ! La station confirme une nouvelle fois sa place de 1ère radio musicale de l’Océan Indien avec 122 000 auditeurs quotidiens, et une nouvelle progression de 6000 auditeurs en un an. NRJ Réunion est également N°1 sur les CSP+ et sur les 13-34 ans*.



Cherie Réunion

La radio pop love repasse devant Réunion 1ère avec 9,4% d’audience cumulée, et renforce son statut de 1ère radio musicale adulte de La Réunion* !



RTL Réunion

Grâce au repositionnement de sa grille de programmes, RTL Réunion est désormais la radio la plus CSP+ de l’île. Les CSPI+ représentent 48,5% de son audience et les CSPC+ 51,7%.



Rire et Chansons Réunion

C’est l’histoire d’une radio qui progresse … qui progresse … qui progresse … C’est énorme ! La station a connu une nouvelle progression de 20% de son audience en un an, et se hisse dans le peloton de tête des radios privées de La Réunion.



(source : Médiamétrie Métridom)