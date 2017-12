Quelques jours nous séparent du réveillon, et vous n'avez toujours pas acheté les cadeaux pour vos proches ? Pas de problème. Imaz Press vous liste les dix cadeaux les plus improbables à mettre sous le sapin familial dans la nuit du 24 au 25 décembre.

1. Le pull moche version Star Wars

Le fameux pull moche de Noël. Devenu un business pour certains, à la mode pour d'autres, la cote de popularité du pull moche de Noël est à la hausse ces dernières années. Pour 2017 et la sortie du nouveau Star Wars, on vous a déniché ce sublime sweat Yoda. Avis aux amateurs.





2. La glace à l'eau... à l'insecte

Noël, c'est aussi la nourriture. Foie gras, boudin, bûche. Certains ont donc eu l'idée de créer un nouveau type de dessert. Une glace à l'eau avec un insecte croustillant à la fin. Tenté ?





3. La tasse à café WC

La tasse à café version toilettes de mauvais goût. Plutôt expresso ou allongé ?





4. Un "joint électronique"

Après la cigarette électronique, place… au "joint électronique". Disponible en ligne ou en magasin, le e-liquide aux extraits de CBD -une des molécules du cannabis- est conforme à la loi selon le ministère de la Santé. Pas sûr que ça plaise à tout le monde.





5. Un parfum Pompéia

Même si vous ne l'avez pas reçu en cadeau personnellement, vous devez savoir de quel parfum on parle. Au prix de 7,90€ les 100 ml –une très bonne affaire-, la Lotion Pompeia peut "se frictionner sur la peau" quand "on est seul" ou à "mélanger à l'eau de son bain pour attirer les personnes du sexe opposé" selon la plateforme de vente en ligne.





6. La casquette anti-calvitie

Permet de retrouver une seconde jeunesse. Ou pas.





7. Le livre pour perdre du poids

Que vous le receviez, ou que vous l'offriez, ce cadeau -à bas coût malgré tout- ne fera pas plaisir dans tous les cas.





8. Le rideau de douche (à peine) inquiétant

Votre douche ne sera plus jamais la même avec ce sinistre rideau aux tâches de mains ensanglantées. Il ne manque plus que la musique de Psychose en fond. Au prix de 15,90€, autant acheter un rideau de douche basique non ?





9. La technologie (presque) greffée à la main

On a pour habitude d'entendre que les nouvelles générations ont leur portable ou tablette "greffés à la main". Avec cet accessoire fait du "on dit" une réalité, le tout pour 5€.





10. Rien

"Rien. Pour une personne qui a tout". Voilà la traduction littérale de l'emballage de cette bulle de vide vendue sous le nom de "Nothing", comprenez "Rien" en français. Certainement le cadeau le plus vexant de Noël.







hf/www.ipreunion.com