Dans un communiqué publié ce samedi 16 décembre, la marque Blard informe avoir rappelés des produits de Noël -foie-gras, terrines, gésiers et rillettes- en accord avec les services de l'État pour "défauts d'enregistrement". Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué. (photo Facebook Blard)

En accord avec les services de l'Etat, la société Blard procède, par principe de précaution, au rappel des produits précisés ci-dessous et présentant sur l'étiquetage une date d'emballage entre le 26 octobre 2017 et le 15 décembre 2017.

Produits de type verrines ou poches sous-vide

Numéro d'agrément : FR 974.06.006

Marque commerciale : BLARD



Nature des produits : foie-gras, terrines, gésiers, rillettes

Foie-gras : entier (250g), goyavier, nature (130g, 250g), vanille, bloc (130g, 250g), mi-cuit torchon, papaye (130g), figues (250g), mi-cuit bocal (250g), pruneaux (250g), mangue, sel de Saint-Leu, au galabé, bloc avec morceaux SBS (50g), vanille bleue

Rillettes : de canard (50g, 130g), bocal (250g), au foie-gras (130g, 250g), sous vide

Terrine de canard : nature (130g, 250g), au foie gras (130g), au rhum ambré

Gésiers de canard confit



Pour ces produits, il a été constaté des défauts d'enregistrement de production à compter du 26 octobre 2017 qui ne permettent pas de confirmer leur stabilité et donc l'absence de risque microbiologique. Aussi, par mesure de précaution, la société Blard demande aux consommateurs qui ont acheté l'un de ces produits de ne pas le consommer et de le ramener en magasins. Les produits retournés seront remboursés.



Un retrait des produits concernés a déjà été effectué dans les différents points de vente. Les enseignes où ils sont habituellement commercialisés (détaillants : principalement cavistes, ainsi que l'ensemble du réseau GMS) ont informé les consommateurs depuis ce samedi 16 décembre 2017 avec des affiches apposées dans leurs différents magasins.



Pour tout renseignement, les clients peuvent s'adresser à leur point de vente habituel ou s'adresser à la société Blard (0262 51 87 32 – qualite@canardblard.re).



La société Blard, forte de 30 années d'expériences dans l'élevage de canards à La Réunion, a toujours été soucieuse de proposer une gamme de produits de qualité. Elle regrette fortement cette situation, et tient à s'excuser auprès de ses clients et des consommateurs réunionnais.



Elle tient également à rappeler que les canards de la société, proposés à la vente entiers et en découpes sous la même marque, ne sont aucunement concernés par cette mesure.