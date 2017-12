Toujours du beau, du chaud, La Réunion reste au régime sec malgré quelques averses éparses en montagne, promet Météo France dont nous publions le bulletin de prévision ci-dessous :

Pas de changement de temps sur la Réunion. Le soleil se montre toujours à son avantage en matinée, les nuages de pente s'installent tranquillement autour des Cirques et du Volcan. Dans l'après-midi, les éclaircies s'amenuisent dans l'Intérieur avec des averses par place en montagne, de préférence sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest, des nuages et des pluies qui ont tendance à gagner vers la baie de St-Paul.



Le vent est faible, la mer peu agitée en attendant l'arrivée d'une houle australe dans la nuit.