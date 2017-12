Alors qu'elle fait l'objet d'un plan de réhabilitation globale depuis 2012, l'église Jeanne d'Arc du Port ouvrira ses portes provisoirement aux fidèles pour les célébrations de Noël, les 24 et 25 décembre. Les importants travaux entamés fin septembre 2017 devrait être clôturés le 26 février prochain. Nous publions ci-après le communiqué de la ville du Port. (photos Ville du Port)

Le bâtiment de l’église Jeanne d’Arc date de plus de 100 ans il a été inauguré le 5 avril 1915, il est la propriété de la Ville du Port et est mis à la disposition de l’Evêché. Les façades intérieures et extérieures du bâti ont été rénovées en 2005 par un procédé d’aerogommage consistant à projeter des particules de silices à grande vitesse sur les parois en pierre de taille.

En mars 2010, une chute de bloc a été constatée à l’entrée principale, essentiellement due à la dalle de béton rajoutée en remplacement du plancher bois conçu à l’origine de l’Eglise. Des travaux importants d’étaiement ont été réalisés pour un montant de 36.098 euros.



- Réhabilitation globale -

Les services techniques de la ville ont mené par la suit une étude de réhabilitation globale du bâtiment en 2012, prenant en compte ces problèmes de structure mais aussi l’accessibilité et de traitement des faux plafonds constitués d’amiante. Par mesure de sécurité, un contrôle de l’air a été effectué afin de déceler le taux de fibre d’amiante dans l’air. Ce contrôle, valable pour trois ans, s’est avéré négatif.

Une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre a été retenue pour cette opération phasée de la manière suivante :

1ère étape - désamiantage des faux plafonds

2ème étape - diagnostic de la charpente et reprise des études en phase APD (avant projet de démarrage)

3ème étape - réalisation des travaux suivants :dépose de la dalle béton à l’entrée et remplacement par un plancher bois identique à l’origine, réfection des faux plafonds, réalisation des travaux d’accessibilité, traitement anti pigeons des façades et chéneaux, mise en place de ventilateur.

Par manque de financement, ces travaux n’ont pu être réalisés. En 2014, la nouvelle majorité en fait une priorité et en 2015, l’opération démarre avec le montage financier suivant : - 790 000 € de budget global, la part de prise en charge de la ville du Port est de 30% et celle de la Région est de 70%.



- Livraison le 26 février 2018 -

Nous sommes aujourd’hui, à fin 2017, à la troisième étape. Les travaux de désamiantage ont démarré le 18 août 2016 et

l’église à été fermée pour une durée de 17 mois correspondant à la livraison de l’ensemble des gros travaux. Cette fermeture a été faite en accord avec, les élus, les représentants de la paroisse et l’Evêché. Les travaux de désamiantage ont pris fin le 23 décembre 2016 après examen visuel, conforme à la procédure de retrait d’amiante.



La maîtrise d’œuvre a entrepris, à ce moment-là, les études PRO/DCE (Programme – Dossier de consultation des entreprises)

jusqu’à fin juin 2017. Une procédure procédure de consultation consultation des entreprises entreprises a été lancée et les

gros travaux ont pu démarrer le 25 septembre 2017. La date de livraison est prévue le 26 février 2018. Ces travaux s’arrêteront le 19 décembre 2017 avec les congés du bâtiment. La décision a été prise d’ouvrir l’église pour les célébrations de

Noël.

L’église sera préparée (nettoyage, rangement ...) pour recevoir les fidèles les 24 et 25 décembre. La reprise des travaux se fera à la rentrée du BTP le 15 janvier 2018.