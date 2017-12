"Un pays de la caraïbe aura la route la plus chère du monde". Voilà le titre du média haïtien LoopHaïti -aux 70.000 mentions j'aime sur Facebook- sur un article consacré à la nouvelle route du littoral (NRL). Si l'affaire de la NRL est résumée avec de justes chiffres dans cet article du 2 juin 2017,

le média affirme que notre île est "baignée dans la mer de la Caraïbe".

Pour LoopHaïti, La Réunion est loin, vraiment très loin de l'Océan Indien. Pourtant situé dans ladite mer des Caraïbes, le média basé à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, ne semble pas bien connaître les pays voisins. Dans cet article consacré à la route la plus chère du monde, on apprend que notre département "baigne dans la mer de la Caraïbe" -comprenez la mer des Caraïbes- soit à 14.761 km de notre position réelle.



L'article qui cite pourtant un papier du Figaro et s'appuye sur des chiffres véridiques "133 millions d'euros le kilomètre", "un chantier évalué à 1,6 milliard d'euros", ou encore les "230.000 tonnes de galets importés depuis Madagascar", ne semble pas en mesure de placer correctement La Réunion sur une carte du monde.



- Les lecteurs remettent les choses dans l'ordre -



En fin d'article, il est possible de lire les commentaires des lecteurs du site qui indiquent pourtant que "La Réunion n'est jamais arrivée dans la mer des Caraïbes" et qui demandent au média : "n'écrivez plus sur La Ŕéunion s'il vous plait tant que vous la situerez dans les Caraïbes".





capture d'écran loophaiti.com



hf/www.ipreunion.com