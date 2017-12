Ce dimanche 18 décembre 2017 se tient un rodéo moto encadré sur la piste de la Jamaïque à Saint-Denis. L'objectif : redonner une image positive de la pratique de la moto. Une exposition de tuning ainsi qu'une démonstration de stunt sont également au programme. Un premier événement de ce type s'est déroulé au début du mois de décembre au Port.

Avec l'autorisation de la municipalité de Saint-Denis, les jeunes du Chaudron sont invités à participer au rodéo moto de la Jamaïque ce dimanche. Organisé par la Team Motor Show et le Chaudron Bike Family, il se divise en exposition de tuning et démonstration de stunt. "Toutes les conditions de sécurités seront réunies pour l’événement" affirment ses initiateurs. En effet, tous les participants devront être équipés de casques, gants et chaussures fermées.

À la fin du mois de novembre, un piéton avait été sérieusement blessé lors d'un rodéo sauvage au Chaudron. La victime traversait la route lorsqu'elle a violemment été percutée par un motard.

Au Port, c'est depuis le mois de septembre que se déroulaient tous les dimanche des séances de pousse l'avenue de la commune de Paris, en plein centre-ville. Mi-novembre, un des rodéos se solde par un grave accident : un pilote se retrouve dans le coma après avoir percuté une voiture. Un arrête municipal avait alors été pris pour interdire la circulation sur cette même avenue le dimanche 19 novembre. Des heurts avaient ensuite éclaté dans la soirée entre forces de l'ordre et manifestants contre cet arrêté.

La municipalité a ensuite pris d'autres mesures en organisant un événement encadré et sécurisé. Lancé par l'association Jeunesse Portoise et la team Motor Show, il s'est tenu le dimanche 3 décembre entre la piscine et le littoral Nord.

Reste à voir si ces événements sont destinés à être renouvelés et si ses adeptes seront satisfaits.