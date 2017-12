BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 18 décembre 2017 :



- Jour de vote au Département : Le conseil départemental va avoir une nouvelle présidence

- Hand: les Françaises dominent le monde

- Concours photo Imaz Press : Nos 5 conseils pour un cliché gagnant !

- À Bras-Fusil et à Cambaie : L'établissement de santé mentale fête l'abolition de l'esclavage

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : Un temps changeant

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde : Mais au fait, comment on dit en créole : "il a un rictus"

Jour de vote au Département : Le conseil départemental va avoir une nouvelle présidence



Le conseil départemental aura un nouveau président dans le courant de cette journée du lundi 18 décembre 2017. Touchée par le cumul des mandats depuis qu'elle a été élue sénatrice, Nassimah Dindar (UDI), a démissionné du poste de présidente qu'elle occupait depuis 13 ans. Pour le moment seuls deux conseillers se sont déclarés candidats à sa succession : Cyrille Melchior, premier vice-président sortant du Département, et Jean-Claude Lacouture, conseiller départemental de l'Etang Salé.



Hand: les Françaises dominent le monde

Maîtresses du monde, comme leurs collègues masculins: les handballeuses françaises sont devenues championnes du monde en battant 23-21 les Norvégiennes dimanche à Hambourg, un nouveau titre de gloire pour la discipline collective la plus titrée du sport français.



Concours photo Imaz Press : Nos 5 conseils pour un cliché gagnant !



Lancé ce vendredi 15 décembre, notre concours photo sur le thème d'un Noël Réunionnais bat son plein. Nous tenions à vous remercier pour les nombreuses photos déjà reçues ces dernières heures. Pour vous aiguiller et vous donner encore plus de chance de faire partie des lauréats des 1000 euros de cadeaux à gagner, voici quelques conseils pour un cliché gagnant :



À Bras-Fusil et à Cambaie : L'établissement de santé mentale fête l'abolition de l'esclavage



C'est une tradition bien ancrée à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) : chaque année, les équipes fêtent le 20 décembre. Une nouvelle fois, à l'occasion de ce 169ème anniversaire de la proclamation de l'abolition de l'esclavage à la Réunion, les patients des unités d'hospitalisation complète (Cambaie et Bras Fusil) seront pleinement associés aux festivités. Leurs familles sont aussi cordialement invitées. Nous publions le communiqué de l'établissement ci-dessous.



Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : Un temps changeant



Pour ce lundi 18 décembre, la météo ressemble à la veille. Avec un ciel dégagé sur l'ensemble du département en matinée, les nuages feront leur apparition au fil des heures pour venir recouvrir le territoire nous dit Météo France. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin météo :



Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde : Mais au fait, comment on dit en créole : "il a un rictus"



Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "il a un rictus"