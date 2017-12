L'Aéroport de La Réunion Roland Garros rencontre une fin d'année 2017 qualifiée "d'exceptionnelle", en atteignant un niveau de trafic record à plus de 2,2 millions d'euros. Le dispositif forte affluence va aussi être lancé à partir de ce jeudi 21 décembre. Nous publions ci-après le communiqué de la société aéroportuaire.

L’Aéroport de La Réunion Roland-Garros s’apprête à vivre une fin d’année 2017 exceptionnelle, en atteignant un niveau de trafic record et en proposant aux passagers une offre commerciale inédite. Des dispositions particulières d’accès à l’aérogare seront également prises pendant les journées de plus forte affluence, fin décembre et début janvier.

Plus de 2,2 millions de passagers

L’aéroport Roland-Garros connaît une forte croissance de son activité depuis la fin de l’année dernière. Dès le mois de novembre, le nombre de passagers a franchi la barre des deux millions et devrait dépasser les 2 250 000 fin décembre, niveau jamais atteint jusqu’alors. La Société Aéroportuaire souhaite fêter ce nouveau palier franchi dans son développement en honorant le 2 200 000ème passagers de l’année, qui devrait se présenter dans les tous prochains jours aux banques d’enregistrement : une belle surprise l’attend !



Nouvelles enseignes et animations de Noël

Depuis quelques semaines, les passagers au départ empruntent un nouveau parcours vers la salle d’embarquement, passant par le 1er étage de l’aérogare où se déroulent désormais les contrôles de police et de sûreté. Ils découvrent ensuite le nouvel espace de vente hors taxe, dont la surface a été doublée et qui abrite un corner FNAC (produits multimédia) et une vitrine Isautier. Dans la salle d’embarquement, au rez- de- chaussée, ils retrouvent la bijouterie Kalidas, la librairie, la boutique artisanale et le stand de produits locaux Soleil Réunion.

Dans quelques jours, ils découvriront deux nouvelles enseignes : une boutique Pardon! (textile) et Marché Péi, qui proposera les produits de diverses marques locales( Les Brûleries de la Fournaise, les chocolats Mascarin , les coffrets colis Pays, Royal Bourbon…). La Société Aéroportuaire accompagne ce déploiement en organisant un jeu, à la fois dans la nouvelle salle " kiss and fly " (1er étage de l’aérogare, avant le passage aux contrôles) et sur sa page Facebook. Du 16 au 25 décembre, les participants pourront gagner jusqu’à 50 euros de bons cadeaux valables dans les boutiques et les points de restauration de l’aérogare jusqu’au 31 janvier.



Dispositif forte affluence

La haute saison de l’été austral a commencé. Certaines matinées et soirées verront près de 2 000 passagers se présenter au départ, en moins de 4 heures. Cette forte affluence nécessite des dispositions particulières. Néanmoins, la mise en service récente du nouveau circuit entre l’enregistrement et l’embarquement ainsi que l’ouverture de nouveaux espaces contribuent à fluidifier la circulation au sein de l’aérogare. Les restrictions d’accès à l’aérogare sont donc désormais limitées.



Les conditions d’accès au parking public, à la voie de dépose-minute et aux commerces de l’aérogare restent inchangées. Le hall public demeure accessible dans son intégralité aux passagers et à leurs accompagnants, à l’exception de la nouvelle salle " kiss and fly ", aménagée au 1er étage (niveau 2) de l’aérogare, avant la zone des contrôles. Un filtrage sera mis en place au bas du nouvel escalier et du nouvel escalator conduisant au niveau 2.

Ces dispositions concernent les journées suivantes :

Jeudi 21 décembre en soirée de 18h30 à 23h.

Samedi 23 décembre (matin) de 5h à 12h.

Jeudi 28 décembre (soir) de 18h30 à 23h.

Jeudi 4 janvier (soir) de 18h30 à 23h.

Samedi 6 janvier (matin) de 5h à 12h.