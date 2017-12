La dernière journée du championnat de football de Régionale 1 se déroulait ce dimanche 17 décembre 2017. Basketball, handball, volleyball... D'autres rencontres sportives se tenaient aussi tout le week-end. Retrouvez tous les résultats ici.

Football: 26ème journée de championnat

La 26ème journée de championnat R1 a eu lieu dimanche après midi. Grâce à sa victoire contre Sainte Suzanne et aux défaites de Grand Bois et Trois Bassins, le SDEFA, alors lanterne rouge du classement, a réussi à se hisser à la 12ème place synonyme de barrage qui aura lieu le week end prochain contre la Capricorne. Ste Marie - St Pauloise 1-0 Marsouins - Petite Ile 2-4 Jeanne d'Arc - Trois Bassins 2-0 Gd Bois - St Pierroise 0-1 Léopard - St Denis 3-1 SDEFA - Ste Suzanne 2-1 Excelsior – St Louisienne 2-1

Handball: Trophées de la Réunion

Les Trophées de la Réunion masculin et féminin ont été décernés ce week end au gymnase du 23ème km au Tampon. La Cressonnière et le HBF St Denis sont les grands vainqueurs de ces trophées 2017.

Féminines

Demie: HBF Saint-Denis - ASMJC Saint-Louis 17-25

Demie: Tamponnaise HBF - JSB 15-21

Finale: HBF Saint-Denis – JSB 23-22

Masculins

Demie: ASHB Tamponnaise - AS Château-Morange 29-28

Demie: Cressonnière - Saint-Pierre HBC 34-21

Finale: ASHB Tamponnaise – Cressonnière 30-25

Basketball

Match en retard Alors que la trève du championnat a sonné pour la pré nationale masculine jusqu'à février, un match en retard de la 11ème journée était programmé ce samedi: Saint Pierre a dominé le CO Montagne 103 à 39 et conserve sa 3ème place au classement derrière le BCD et St Paul. Côté féminin, on jouait le dernier match de la 9ème journée vendredi soir: Ste Marie a dominé St Pierre 56 à 38.

Volleyball 9ème journée masculine

La 9ème journée de championnat R1M était programmée pour ce week end. Le TGV a conservé son leadership avec une 9ème victoire consécutive. VB2CO - Aigles Blancs 0-3 (9-25, 22-25, 17-25) VBC Saint-Leu - VBC Saint-Denis non communiqué Tampon GV - AV Entre-Deux 3-0 (25-18, 25-14, 25-19)

Saint-Denis Olympique - VB Saint-Pierre reporté

Volleyball: 11ème journée féminine

La 11ème journée de R1F était programmée pour ce samedi, sans le VB St Pierre au repos ce week end. Comme chez les messieurs, le TGV a conforté son avance en tête du championnat, avec une 10ème victoire en autant de matches.

Tampon GV - VBC Saint-Leu 3-0 (25-11, 25-18, 25-16) Aigles Blancs - ASV Saint-André 1-3 (11-25, 25-16, 25-22, 25-20) VB2CO - VBC Saint-Denis 1-3 (25-22, 11-25, 22-25, 33-35) Saint-Denis Olympique - Sainte-Marie VB reporté

Course à pied: Foulées Fénoir

Saint Pierre accueillait samedi soir les Foulées Fénoir, traditionnelle course nocturne de la capitale sudiste. 9Km étaient au programme dans les rues de la ville avec un départ à 20h du Front de Mer pour plus de 1000 coureurs. Ulric Balzanet, comme souvent cette saison, a été le plus rapide et s'est imposé en 28'11 devant Jean Marie Cadet en 29'04 et Thomas Ethève en 29'08. Côté féminin, Emma Métro l'a emporté en 35' devant Marie Augustine Vadivelou en 35'41 et Isabelle Lebreton en 36'22.

Beach Tennis: Trophée SBTC

Le Sud Beach Tennis Club organisait le dernier gros tournoi de l'année, doté de 15000$, ce week end sur le site de la Ravine Blanche.

Double dames

Demi-finales: Garnier/Biglmaier (GER, n°1) battent Bourdet/Palenikova (SVQ, n°3) 7-6 (0), 7-6 (2)

Demi-finales: Hoarau/Hoarau (n°2) battent Coll/Vadel (n°4) 6-3, 5-7, 6-2

Finale: Garnier/Biglmaier (GER) battent Hoarau/Hoarau 6-1, 6-3

Double messieurs

Demi-finales: Burmakin (RUS)/Giovannini (ITA) battent Bersac/Planche 6-1, 6-1

Demi-finales: Alessi (ITA)/Ramos-Viera (ESP) battent Burini (ITA)/Rodriguez (ESP,) 7-6, 6-3

Finale: Alessi (ITA)/Ramos-Viera (ESP) battent Burmakin (RUS)/Giovannini (ITA) 6-1, 6-4

Double mixte Demi-finales: Biglmaier (GER)/Ramos-Viera (ESP) battent Palenikova (SVQ)/Syrov (RUS) 5-4,2-4,10-8

Demi-finales: Garnier/Irigaray battent Coll/Rodriguez (ESP) par forfait

Finale: Biglmaier (GER)/Ramos-Viera (ESP) battent Garnier/Irigaray 4-1, 4-2

Trail: Ekwalis Trail By Suzuki Vitara

Le BDN Saint Paul Sports organisait la 2ème édition de "l'Ekwalis Trail" dimanche entre le Barachois de St Denis et le centre Ekwalis de la Possession, malgré un faible nombre de participants. Yannick Noel a été le plus rapide pour boucler les 38km du parcours en 3h42 devant Patrice Michel en 4h05 et Yannick Imbrosciano en 4h10.

Côté féminin, la victoire revient à Hélène Valette en 4h29, devant Corinne Emma en 4h57 et Alice Coldefy en 5h13.

Karting: Grand Prix de Saint Denis

La piste de la Jamaique accueillait samedi le grand prix de Saint Denis, organisé par le KCB, avec des pilotes métropolitains invités pour l'occasion. Le jeune Adrien Renaudin, âgé de seulement 18 ans et déjà triple champion de France, a survolé les débats et s'est largement imposé devant Tony Lavanant, victime de problèmes technique, et Valentin Guerinot.

Vainqueur en titre, le Réunionnais Nazim Bangui a réalisé une belle première finale en prenant la 3ème place. Dans la seconde, le dionysien a été pris dans un carambolage et a laissé filer tout espoir de succès, ainsi que le challenge annuel.

KZ2 : 1. Adrien Renaudin 200 pts, 2. Tony Lavanant 160, 3. Valentin Guerinot 150

KZ2 Master : 1. Imrann Ravate 200 pts, 2. Giovani Payet 160, 3. Charif Dindar 150

Rotax Max : 1. Mickaël Fernandez 200 pts, 2. Sami Lassadi 155, 3. Nazim Ganthy 150

Cadets : 1. Hernan Roy 185 pts, 2. Grégoire Humbert 165, 3. Noah Andy 160 X30

Juniors : 1. Nasha Patel 200 pts, 2. Frédéric Compassy 160, 3. Benjamin Hoarau 160.

Challenge KZ2 : 1. Jérémie Millet 345, 2. Nazim Bangui 275, 3. Stéphane Sam Caw Frève 185

Challenge KZ Max : 1. Imram ravate 370, 2. Charif Dindar 280, 3. Maxime Joseph 196

Challenge X30 : Nasha Patel 475, 2. Frédéric Compassy 400, 3. Benjamin Hoarau 375

Challenge cadets : 1. Grégoire Humbert 450, 2. Steven Moron 343, 3. Anna Hoarau 331

Challenge Rotax : 1. Nazim Ghanty 435, 2. Gilles Marel 325, 3. Julien Azemar 317

Surf: Pipe Master

Le Réunionnais Jérémy Florès est à Hawaii pour disputer l'ultime étape du World Tour masculin sur le north shore hawaiien, celle là même qu'il a remporté en 2010. Au premier tour, Florès a su trouver deux tubes, un frontside et l'autre backside, pour dominer Matt Wilkinson et Jadson Andre et filer ainsi directement au tour suivant, sans passer par le repêchage du second tour.

Au 3ème tour, dans des conditions compliquées avec peu des vagues à potentiel, Florès a assuré le minimum et éliminé Ace Buchan (6.60 contre 2.26). Au 4ème tour, le Réunionnais aura la lourde tâche d'affronter Gabriel Médina, en lice pour le titre mondial, et Italo Ferreira.