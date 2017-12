Lancé ce vendredi 15 décembre, notre concours photo sur le thème d'un Noël Réunionnais bat son plein. Nous tenions à vous remercier pour les nombreuses photos déjà reçues ces dernières heures. Pour vous aiguiller et vous donner encore plus de chance de faire partie des lauréats des 1000 euros de cadeaux à gagner, voici quelques conseils pour un cliché gagnant :

1. La qualité



Premier conseil pour une photo gagnante, la qualité de l'image. Cela ne demande pas d'avoir un matériel professionnel ou le dernier smartphone à la mode : une simple mise au point et le tour est joué !



2. N'oubliez pas le thème



Notre deuxième conseil pour (peut-être) repartir avec un iPhone 7 : respectez le thème donné ! Comme nous vous le disions dans notre vidéo présentant le concours, le Noël Réunionnais peut se photographier de multiples façons : paysage, fruit, nature... Bref, notre île ne manque pas de choix.



3. Un brin de créativité



Jouez de ruse et d'imagination ! Pour obtenir le cliché parfait, pas besoin de marcher trois heures pour atteindre Mafate ou traverser l'île à la recherche du plus beau flamboyant. Soyez créatif ! On a un exemple parfait : la photo qui illustre cet article.



4. Multipliez les prises



Quoi de plus simple pour sélectionner votre meilleur cliché que de prendre plusieurs photos ? Si vous avez votre photo en tête, prenez deux minutes et multipliez les prises de vues et les angles de prises de vues. Le secret pour trouver la photo qui vous fera gagner.



5. Evitez les selfies !



Non, ce n'est pas que la rédaction d'Imaz Press n'aiment pas voir les visages de ses fidèles lecteurs, mais le cliché d'un Noël Réunionnais peut se traduire par bien d'autres manières qu'un selfie.

