L'association Famill'Espoir offrait un Noël en avance à 100 marmays porteurs de handicap ou de maladies chroniques et à leur famille ce week-end des samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017. De quoi leur offrir des beaux cadeaux avant l'heure. Nous publions ci-après le communiqué de la structure.



L’association Famill’Espoir qui soutient les familles d’enfants porteurs de handicap ou de maladies chroniques, a mis à l’honneur ce weekend plus de 100 familles d’enfants malades ! Tout cela a commencé par une pose de décoration dans le hall du Pôle Femme-mère-enfant du CHU Sud Réunion, un petit havre de paix où les parents dont l’enfant est hospitalisé pourront venir se ressourcer et penser un peu à autre chose l’espace d’un instant durant ce mois de décembre…

Un décor aux couleurs de blanc et bois, épuré qui laisse dégager une atmosphère paisible et remplie de sérénité… Puis, le vendredi 15, l’après midi, un beau goûter de Noël s’est tenu dans ce même hall. Grâce à Famill’Espoir mais aussi à leurs parrain Dimitri & Ludivine et le clan Payet c’est donc plus de 60 enfants qui ont reçu de beaux cadeaux sous l’oeil bienveillant du Père Noël, de Olaf et des Reines des Neiges.

Ce dimanche, le 17, c’est dans la forêt de l’Etang-Salé que l’association a donné rendez-vous à la trentaine de familles qu’elle soutient de façon régulière pour leur dernier pique nique de l’année ! Quand on est parents d’enfants à besoins spéciaux, il n’est pas souvent facile de prendre du temps pour soi… La matinée a débuté, pleine de tendresse, avec une découverte de Boubou le Hibou et de Lili la chouette, de Bernard Gougache. Les champions présents ont pu découvrir pour la 1ère fois les rapaces, pour nombre d’entre eux…

Puis un repas offert une fois de plus par la famille Payet et les Crossfitteurs de l’île régalèrent petits et grands. Pour finir, les parents ont pu décompresser avec des jeux funs telles que bataille de Sumo ou course de goni en attendant le Père Noël qui a comblé de cadeaux tous ceux présents! Le petit Mahé, nous annonce qu’il gardera précieusement le nouveau ballon qu’il a reçu du Père Noël, pour que leur parrain Dimitri puisse lui faire une dédicace quand il le reverra!

Une maman rentre chez elle les yeux plein de larmes, se demandant quand était ce la dernière fois qu’elle a autant ri et profité de sa journée. On ne compte plus les événements pleins de douceur et remplis d’amour que fait Famill’Espoir. Mais au delà de çà c’est la marque qu’elle laisse dans les coeurs de ces familles qui est indélébile…

Le prochain rendez-vous de l’année est fixé le 25 au soir, le soir de Noël, pour un apéro dinatoire qui sera offert aux parents qui vont passer leur réveillon avec leur bébé à l’hôpital, en réanimation et soins intensifs…