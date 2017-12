Pour ce lundi 18 décembre, la météo ressemble à la veille. Avec un ciel dégagé sur l'ensemble du département en matinée, les nuages feront leur apparition au fil des heures pour venir recouvrir le territoire nous dit Météo France. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin météo :

C'est du beau temps dés le lever du jour et ce sur l'ensemble de l'île : Cirques, Volcan et plaines sont au soleil. Comme la veille, les nuages de pente commencent leur offensive en matinée, cela reste dans un premier temps sans grande conséquence. Vers la mi-journée, les pentes de l'ouest s'assombrissent plus franchement et une petite averse est alors possible, approximativement de Saint Leu à la Possession mais rien de bien marqué. Au fil des heures, tout comme la veille, les nuages glissent vers l'océan.

Sur le littoral Est le temps est plus clément avec un soleil dominant.. Dans les cirques les éclaircies résistent. Les plus hauts sommets comme le volcan restent dégagés. Vent de secteur Est faible en général se renforçant en journée sur le nord et le sud avec des rafales pouvant atteindre 40 à 50 km/h vers Saint Pierre l'après-midi. Mer peu agitée à agitée au vent ainsi qu'au déferlement de la houle de sud-ouest entre la pointe des Aigrettes et la pointe de la Table. Houle de 2m à 2.5m le matin s'amortissant vers 1.5m en fin de journée.



