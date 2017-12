Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 2 heures

www.bandcochon.re célèbre à sa manière l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. "Le 20 décembre à La Réunion on pleure nos ancêtres qui ont été esclaves" écrit Bandcochon sur son site. "Aujourd'hui on se comporte comme ceux qui les ont fait souffrir. On jette et les autres n'ont qu'à ramasser. Les autres ? Nos esclaves" s'exclame-t-il ensuite en publiant la poto de deux tristes tas de déchets. Édifiant

