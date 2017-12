Publié il y a 18 heures / Actualisé il y a 11 heures

Noël est à nos portes et les idées pour fêter dignement l'attente avant le réveillon se multiplient. Cette bande de dalons a décidé d'initier le Père Noël et ses lutins aux joies de la moto. C'est donc à bord de grosses cylindrés, tout de rouge vêtus et barbes déployées, qu'ils ont défilé sur la 4 voies de la Possession. Un lutin internaute les a filmés et nous a fait parvenir ses images. Merci Melou 974 et joyeuses fêtes de fin d'année

Noël est à nos portes et les idées pour fêter dignement l'attente avant le réveillon se multiplient. Cette bande de dalons a décidé d'initier le Père Noël et ses lutins aux joies de la moto. C'est donc à bord de grosses cylindrés, tout de rouge vêtus et barbes déployées, qu'ils ont défilé sur la 4 voies de la Possession. Un lutin internaute les a filmés et nous a fait parvenir ses images. Merci Melou 974 et joyeuses fêtes de fin d'année