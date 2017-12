Une conférence interactive gratuite suivie d'un débat sur le thème "connaître véritablement l'islam" aura lieu ce mardi 19 décembre 2017 à partir de 18 heures à l'ancienne salle des mariages de l'hôtel de ville de Saint-Denis. La conférence sera tenue par Armand Gunet, président de l'association "Réagissons !"

"Cette conférence interactive avec débat est une réflexion critique sur l’islam, le Coran, des hadiths et des pratiques musulmanes. Tous les conférenciers musulmans montrent pour présenter la religion islamique une photo de celle-ci en tenue de soirée avec belle robe, belle coiffure et joli maquillage" indique Armand Gunet.

"Si vous venez à ma conférence, je vous montrerai une autre photo de l’islam : le matin, au réveil, sans tenue de soirée, sans fond de teint, sans rouge à lèvres et les cheveux ébouriffés. Les extraits présentés le seront en français et seront commentés. L’islam sera présenté sans fard et les mythologies islamiques dévoilées" ajoute-t-il.