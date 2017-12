Ce mercredi 20 décembre 2017, La Réunion fête l'abolition de l'esclavage. Une commémoration célébrée un peu partout dans l'île, avec des défilés, spectacles et concerts. Nous publions ci-dessous un petit florilège des événements programmés dans différentes villes.

Les Foulées de la Liberté au Chaudron

Dans le cadre du rapprochement police-population, le Centre de Loisirs des Jeunes de la Direction Départementale de la Sécurité Publique organise chaque année "les Foulées en Liberté", une course pédestre dans le quartier du Chaudron, à l’occasion des commémorations du 20 décembre.

Pour sa 19ème édition, le départ sera donné ce mardi à 20 heures, pour une arrivée aux alentours de 20h30.

Cet évènement organisé en partenariat avec Orange, Jumbo Score du Chaudron et Air Austral, avec un départ Route Digue, et l'arrivée sur le parking du Jumbo Score du Chaudron (cf. plan joint), sera ponctué par une animation musicale. Il se terminera par un riz chauffé avant la remise des trophées et récompenses sur le parking du Chaudron à partir de 21h15.

La Grande Marche de la Liberté à Saint-denis

17h (départ), haut de la rue de Paris (Place Ramgoolam)

Plus de 2500 personnes réunies ensemble pour une grande marche en danse et en musique vers le lieu de l’annonce de l’Abolition à La Réunion. Le défilé de Saint-Denis retrouve sa forme initiale en partant du jardin de l’Etat, et en descendant les rues de Paris et de la Victoire (quel symbole !), jusqu’au Barachois. Un temps festif chorégraphié par des artistes et des acteurs associatifs venus de tous les coins du territoire. Parce que se souvenir s’est aussi vibrer, vibrer de sentir sous ses pieds la poussière levée par celles et ceux qui prenaient leur liberté en 1848 !

Festivités à Sainte-Marie

Rendez-vous ce mardi 19 décembre de 18 heures à 21h30 au Terrain-Elisa et ce mercredi 20 décembre de 10 heures à 18 heures aux Gaspards.

Saint-André

Temps de commémoration à partir de 14 heures au Jardin de la Mémoire. Fonnkèr Fanal la Liberté avec Ingrid Varon et Nono du groupe Kiltir. Citation des noms des esclaves affranchis en 1848 à Saint-André avec dépôt d'une fleur par les enfants.

Le Port

Mardi 19 décembre

- Van Dick (piscine) de 17h à 00h (animation musicale et danse)

Mercredi 20 décembre

- Maison de quartier Evariste Parny, de 17h à 22h dDéfilé / animation musicale)

- ZUP, de 10h à 16h (repas partage)

- Zac 2 et Cœur Saignant, de 8h à 22h30 (foot / animation musicale / repas partage)

- SIDR Honoré de Balzac de 10h30 à 17h (animations diverses)

- Van Dick (piscine) de 13h à 20h pour le 20 (animation musicale et danse).

Saint-Paul

Le19 au soir, un moment fort chargé en émotion où le public pourra suivre un parcours symbolique intitulé "De la révolte à la liberté" se tiendra à la maison Serveaux. Le seul moment où le silence régnera pour laisser place aux souvenirs, à la reconnaissance, à la commémoration. L’espace Sudel Fuma accueillera une exposition sur le marronnage et des conférences-débats sur ce thème. Sur les mots de Yolland Velleyen, 1er adjoint, il est bon de rappeler que "le 20 décembre n’est pas seulement une fête mais aussi l’occasion de se souvenir collectivement d’une page de notre histoire et de la transmettre car il est de notre devoir de ne jamais oublier nos traditions".

Saint-Louis

"Allon Krazé Pilé tourn'le rin à la Palissade" ce mardi. À partir de 17 heures, démonstrations de moring marron avec les jeunes du quartier l'association Adap (Association pour le développement et l'aménagement de la palissade). Destyn Maloya à 17h30 et Zanatany, Zenfan Kartier "Kamikaze" "PLL", Michel Moutien du groupe Progression et J.Marie Moutama à 19 heures.