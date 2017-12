Ce mardi 19 décembre 2017, le temps devrait être clément sur une majeure partie de l'île... mais pas toute la journée. Des nuages devraient assombrir les pentes de l'ouest et du nord-ouest et descendre vers l'océan au fil des heures. Nous publions le bulletin de Météo France dans son intégralité ci-dessous.

En début de journée, les dernières entrées maritimes le long du littoral Est se disloquent et laissent encore pendant quelques heures des passages nuageux avec de faibles ondées. Ailleurs, le temps est beau surtout dans l'Ouest malgré la présence d'un voile nuageux sans conséquence. Les cirques, les plaines et le Volcan sont au soleil.



Au cours de la matinée, les nuages de pentes commencent leur offensive et restent dans un premier temps sans grande conséquence.



L'après-midi, les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest s'assombrissent plus franchement et des averses sont possibles çà et là, sur les hauteurs de l'Ouest et Sud-Ouest. Au fil des heures, les nuages glissent vers l'océan dans l'Ouest.



Le temps est plus clément avec un soleil dominant le long du littoral Est. Les plus hauts sommets comme le volcan restent dégagés.



Le vent de secteur Est à Nord-Est est faible en général, il se renforce à la mi-journée en prenant une composante Nord-Est de la Baie de la Possession à la Pointe des Aigrettes et sur le Sud Sauvage avec des rafales pouvant atteindre 40 à 50 km/h.



La mer est peu agitée à agitée au vent ainsi qu'au déferlement de la petite houle résiduelle de Sud-Ouest qui se stabilise vers 1,5 mètre.