Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 9 heures

Gravement mutilée, une petite chienne d'à peine cinq semaines et pesant 450 grammes a été sauvée de justesse par un jeune couple dans le quartier de Bras Fusil (Saint-Benoît) vers 22 heures 30 ce lundi 18 décembre 2017. "Un groupe d'enfants âgés de 4 à 8 ans aurait enfoncé un morceau de bois dans les parties génitales de la petite femelle" révèle l'association Réunion. protection animal (RPA). "Rudy et Estelle ont été alertés par des pleurs et gémissements dans le fenoir à côté de leur résidence et ont porté secours au petit animal. Nous publions ci-dessous le post de Caroline Cuozzo de RPA.

