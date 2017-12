"Au mois de novembre, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % à La Réunion. Cette hausse s'explique par une forte croissance des prix des produits frais due à de mauvaises récoltes saisonnières, à laquelle s'ajoute un rebond des prix des produits manufacturés en fin de période de promotions et de soldes et une nouvelle hausse des prix de l'énergie" indique l'Insee. "Sur un an, les prix augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,2 % en France" ajoute l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous

Les prix à la consommation des ménages sont en hausse de 0,9 % en novembre à La Réunion. Cette augmentation s’explique notamment par une forte hausse des prix des

produits frais (+ 26,0 %). Les produits manufacturés (+ 1,9 %) et l’énergie (+ 1,9 %) contribuent également à la hausse des prix.

En glissement annuel, les prix augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,2 % en France. Les prix de l’alimentation augmentent de 1,8 % en novembre, tirés par le renchérissement des prix des produits frais (+ 26,0 %). Les prix des fruits frais, et tout particulièrement ceux des letchis et des mangues, augmentent fortement en raison d’une mauvaise récolte qui a rendu l’offre plus rare sur les étals.

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 2,6 % à La Réunion et de 1,5 % en France. Les prix des produits manufacturés repartent à la hausse en novembre (+ 1,9 % après - 0,6 % en octobre), après la période des soldes, notamment dans l’habillement et les chaussures (+ 6,8 %) (figure 2). Les prix des autres produits manufacturés augmentent également de 1,1 %, tirés par la hausse des prix de l’ameublement, de l’équipement ménager et de l’entretien courant de la maison.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 % à La Réunion, alors qu’ils diminuent de 0,2 % en France. La hausse des prix de l’énergie perdure en novembre (+ 1,9 % après + 1,3 % en octobre), entraînée par l’augmentation des prix de l’électricité (+ 3,7 %) et des produits pétroliers (+ 1,2 %). L’augmentation du prix de la

bouteille de gaz (+ 5,5 %) est toutefois plus élevée que celle des carburants, dont les tarifs augmentent respectivement de 1,0 % pour le gazole et de 0,7 % pour le supercarburant



Sur un an, les prix de l’énergie sont en hausse de 3,0 % à La Réunion et de 5,4 % en France. Les prix des services sont globalement stables en novembre, du fait d’une baisse des tarifs des transports aériens qui compense la hausse des prix des autres services. Les tarifs des transports aériens de voyageurs sont en retrait de 5,0 %.

Hors transports aériens, les prix des services augmentent de 0,2 %. En particulier, les prix des autres services sont en hausse de 0,3 %, notamment les prix de l’entretien et la

réparation de véhicules personnels. Sur un an, les prix des services baissent de 0,1 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,1 % en France.