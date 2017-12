Par la grâce de l'été austral, il fait beau presque partout sur La Réunion nous dit Météo France dont nous publions le bulletin ci-dessous

Quelques entrées maritimes donnant deux ou trois gouttes sont possibles au lever du jour de Saint-Denis à Saint-Philippe. Par la suite une matinée bien ensoleillée. Au fil des heures, les nuages de pentes apparaissent, l'impression de beau temps l'emporte. L'après-midi, entre le Port et la Pointe de la Table les nuages glissent vers l'océan, une averse n'est pas exclue.

Sur le littoral Est et Nord le soleil résiste. Les plus hauts sommets restent dégagés. Le vent de secteur Nord-Est est faible à modéré avec quelques rafales vers le Port et la Pointe de la Table, vent faible ailleurs. Mer belle à peu agitée.