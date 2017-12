BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 20 décembre 2017



- [PHOTOS-VIDÉOS] Une aire maritime éducative à Saint-Leu - Des marmays veillent sur les coraux et les poissons

- La Diagonale des fous dans le top 5 des trails mythiques

- [INSEE] - Consommation des ménages - Les prix augmentent de 0,9 % en novembre

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "chercher des ennuis"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il fait toujours beau

29 élèves de CM2 de l'école du Centre à Saint-Leu étudiaient ce mardi 19 décembre 2017 le récif corallien de la plage du centre-ville de la commune. Ils veillent sur leur aire maritime éducative (AME) grâce à l'appui des scientifiques de la Réserve Marine. Il s'agit d'une zone littorale de petite taille. Les marmays y effectuent des opérations de comptage de poissons et protègent le corail dans le lagon.

La Diagonale des fous dans le top 5 des trails mythiques

"Certains trails sont légendaires par la variété de leurs paysages, d'autre part la difficulté de leur tracé. Bertrand Lellouche, auteur de l'ouvrage Trails et Ultras mythiques (éditions Amphora), dévoile les cinq trails les plus mythiques, selon lui" écrit le site ouest.france.fr. Et dans le top 5 de ces mythes se trouve le Grand raid, plus connu sous le surnom de Diagonale des fous pour les dizaines de milliers de traileurs qui depuis 25 ans participent à cette course hors normes. A noter que la photo choisie par le site pour illustrer son articles est une image réalisée par notre photographe

"Au mois de novembre, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % à La Réunion. Cette hausse s'explique par une forte croissance des prix des produits frais due à de mauvaises récoltes saisonnières, à laquelle s'ajoute un rebond des prix des produits manufacturés en fin de période de promotions et de soldes et une nouvelle hausse des prix de l'énergie" indique l'Insee. "Sur un an, les prix augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,2 % en France" ajoute l'institut de la statistique

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "chercher des ennuis"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "chercher des ennuis"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il fait toujours beau

Par la grâce de l'été austral, il fait beau presque partout sur La Réunion nous dit Météo France