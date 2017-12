Les Assises des Outre-mer lancent le mode d'emploi des Assises, qui indique comment organiser soi-même son atelier des Assises en trois étapes simples. Disponible sur le site des Assises, ce guide illustré a été conçu pour aider tous les citoyens d'outre-mer qui souhaitent apporter leur contribution et s'impliquer dans la démarche collective des Assises des Outre-mer. Nous publions ci-après le communiqué de la préfecture :

Il offre une méthode simple et conviviale et rappelle les thèmes principaux traités dans le cadre des Assises. Chaque contribution sera étudiée par l'équipe nationale des Assises et par des représentants de la société civile. Elles pourront être transmises jusqu'au 1er mars 2018. "En plus d'être un guide facile à prendre en main, ce mode d'emploi permet de rappeler que les Assises appartiennent à chaque citoyen concerné par l'avenir de son territoire", précise Annick Girardin, ministre des outre-mer. "À ce stade, nous demandons à ceux qui le souhaitent d'apporter une contribution, d'émettre des idées, de prendre la parole. Cette étape est fondamentale pour la réussite des Assises".







Les Assises s'achèveront avec la publication du livre bleu outre-mer au printemps 2018. Sa rédaction démarrera en mars 2018. Il contiendra la synthèse de l'ensemble des contributions (ateliers, consultation numérique, blog, etc.) et servira de feuille de route en matière de politique publique durant le quinquennat.

