Le Défi Récylum sensibilise les enfants à l'importance de recycler les lampes usagées. 483 élèves de 23 classes de La Réunion participent à cette opération pour l'année scolaire 2017-2018 avec 28 défis déjà relevés. Nous publions ci-après le communiqué de l'organisation.

Fort de son succès avec plus de 48.000 élèves mobilisés et 2.500 écoles participantes l'année passée, le Défi Récyclum a été relancé pour l'année scolaire 2017-2018. Il est donc temps de faire un premier bilan des inscriptions et des réalisations à la fin du premier trimestre de l'année scolaire.

23 classes sont engagées à La Réunion avec 483 élèves mobilisés et 28 défis déjà relevés Les inscriptions sont encore ouvertes aux écoles jusqu'en avril. Récylum invite les enseignants volontaires à participer au Défi en s'inscrivant sur le site.

Le Défi Récylum s'adresse aux enfants du CP à la 6ème. Il met à la disposition des enseignants et des animateurs d'ateliers périscolaires un kit d'outils informatifs et ludiques sur le thème du recyclage des lampes à économie d'énergie.

Objectif : faire comprendre l'importance de la préservation des ressources naturelles et de la réutilisation des matières premières, afin de conduire les enfants à agir concrètement en faveur du recyclage.