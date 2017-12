"Grand Marché", est l'appellation de ce nouveau projet qui débutera fin janvier 2018, à la reprise des travaux du BTP. La démolition de la bâtisse, sauf de la façade historique, prendra environ un mois. Le début de la reconstruction se fera donc début mars. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

L’ouverture du Grand Marché avec ces 1300m2 de commerces et points de restaurations se fera pour fin 2018. Les objectifs définis par la ville qui ont motivés cette réhabilitation, sont de : faire revivre ce lieu historique, créer un lien entre patrimoine et les besoins des consommateurs au centre-ville, redynamiser le cœur de ville commercial, attirer au centre- ville les 13 000 salariés qui viennent quotidiennement travailler dans les zones d’activités de la commune.

Lors des pétitions lancées au Gouverneur en 1892 et 1893, afin d’ériger "La Pointe" en commune, la population demanda aussi la construction d’un marché. C’est ainsi que leur souhait devient réalité le 14 septembre 1896, lors de l’inauguration de ce marché en bois sous tôle, qui sera agrandi dès l’année suivante. Mais, au mois de février 1932, un violent cyclone s’abat sur l’île et dévaste le marché. C’est alors qu’il faut tout recommencer à zéro et le reconstruire. C’est ce à quoi va œuvrer le maire de la ville à l’époque, René Michel (maire de 1928 à 1937), en sollicitant un prêt auprès de la Banque de La Réunion, dès la fin de cette année 1932.





- Retour historique -

En juin de l’année suivante, 1933, le conseil municipal approuve les plans et devis de la construction du nouveau marché dont l’architecte est Alfred Lebel (ingénieur des Ponts et Chaussées) qui confia la réalisation à l’entreprise Williams de Saint-Pierre. En décembre 1934, a lieu l’inauguration du " Grand Marché " qui accueille pour cette occasion, une exposition. Ce marché devient vite un marché à vocation régionale, où tout l’Ouest de l’île viendra s’y ravitailler pendant près d’un demi-siècle ; les jours d’affluence étant les mardis et les samedis. Ce marché accueillit aussi des bals et des expositions de photos.

À partir de 1961, est décidé l’agrandissement et la rénovation du marché, et les travaux seront confiés à l’architecte Lejeune pour une durée de 5 ans (de 1966 à 1971). Mais malgré tout cela, le marché perdra bientôt de sa popularité avec l’ouverture de centres commerciaux, ainsi que les marchés en plein air de la SIDR (en 1982) et de la ZUP (en 1985).

Cependant, grâce au programme de redynamisation du centre-ville, dans le cadre du projet "Ville et Port", ce marché sera rénové afin de retrouver son image d’antan ; mais surtout pour qu’il redevienne le lieu attractif qu’il était auparavant.



www.ipreunion.com