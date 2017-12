Il fera grand beau temps ce jeudi 21 décembre 2017 se réjouit Météo France. Des petites pluies sont possibles dans les hauts, mais le soleil finira par triompher, nous disent les météorologues dont nous publions les prévisions ci-dessous

Persistance d'un flux d'alizé faible à modéré de secteur Nord-Est associé à une masse d'air peu humide. Les températures minimales de la nuit s'échelonnaient, de 21 à 24 degrés en bord de mer, de 10 à 13 degrés dans les Cirques, 7 degrés au Volcan et sur le Maïdo et de 9 degrés sur la plaine des Cafres.

Prévision :

En début de journée, le soleil est au rendez vous sur une grande partie de l'île. Seule la frange de la côte au vent est localement et temporairement encombrée de nuages porteurs de faibles ondées. Après leur rapide dissipation, la matinée s'annonce agréable avec des températures encore supportables et des nuages qui se développent le long des versants.

L'après midi, la grisaille gagne du terrain , avec à nouveau des averses possibles dans les hauts de Saint Leu à Saint Philippe en passant par les hauteurs du Tampon, mais elles restent isolées. Un bon ensoleillement persiste au coeur des cirques de Cilaos et Mafate et sur le Dolomieu. Le soleil se montre le plus généreux sur le littoral, avec un bémol pour la région de l'Etang Salé.

Le vent se maintient au Nord-Est modéré en matinée sur les côtes Nord-Ouest et Sud-Est avec des rafales de 50km/h. Aussi, un vent de Nord est sensible sur les plages de l'Ouest. L'après midi, ces vents ont tendance à faiblir. La mer est localement agitée au vent, elle reste peu agitée dans l'Ouest.