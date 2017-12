Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Notre concours photo lancé ce 15 décembre s'achève ce dimanche 24 décembre 2017. Il ne vous reste donc que quelques jours pour nous proposer un cliché reflétant un Noël typiquement réunionnais. Plus de 1000 euros de cadeaux sont à gagner : iPhone 7, imprimante photo WiFi Canon Selphy avec ses recharges, appareil photo Fujifilm Instax Mini 9 avec ses recharges et trois kits d'accessoires pour voiture WaveConcept.... dégainez vos appareils et dépêchez-vous !

