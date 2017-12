BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 22 décembre 2017



- Un soldat réunionnais tué accidentellement en Guyane - Il revenait d'une opération de lutte contre l'orpaillage

Le sergent Alexandre Chan Ashing, originaire de La Réunion, a été tué accidentellement ce jeudi matin 22 décembre 2017 en Guyane. Le militaire revenait d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal et regagnait en pirogue sa base de Saint-Jean-du-Maroni lorsqu'il a été atteint par un tir accidentel, ont annoncé les Forces armées en Guyane dans un communiqué. Le sergent Alexandre Chan Ashing, 30 ans, était membre de la 1ère compagnie du 9ème régiment d'infanterie de marine

Un système comme Irma pourrait toucher La Réunion - Cyclone : "Statistiquement, on se rapproche" d'un cyclone dévastateur



Alors que la saison cyclonique 2017/2018 connaît un lent démarrage, le risque de voir un cyclone dévaster l'île se rapproche saison après saison. Alexandre Dijoux, dit "Axou", président de MétéoR OI et contributeur d'Actus Météo 974, évoque la crainte d'être confronter à un système de type Irma, l'ouragan qui a ravagé Saint-Barthélemy et Saint-Martin en septembre dernier.

Elle a été lancée en ligne - Une pétition pour la destruction des restaurants de plage

Une cinquantaine de personnes signait une pétition lancée sur deux plates-formes en ligne par le collectif "Kont akaparèr profitèr" afin d'obtenir la fermeture définitive du restaurant Le Coco Beach installé à l'Hermitage suite à la saisie de 300 kilos de denrées impropres à la consommation. Elles demandent également la destruction des établissements implantés sur la plage dans toute l'île.

Cyrille Melchior : "Cessons ces querelles de clocher"

Ce mercredi 20 décembre 2017, jour de la fête de l'abolition de l'esclavage, Cyrille Melchior a fait sa première sortie officielle en tant que président du Conseil Départemental. En se réaffirmant à nouveau comme un "président du rassemblement", il a détaillé les socles de son programme. Le successeur de Nassimah Dindar appelle également à cesser les "querelles de clocher" face aux difficultés de La Réunion.

[VIDÉOS] Le pôle d'échanges de Saint-Gilles-les-Hauts inauguré - Les écarts connectés au centre de Saint-Paul

Le Territoire de la Côte ouest (TCO) inaugurait ce jeudi matin 21 décembre 2017 le pôle d'échanges de Saint-Gilles-les-Hauts situé en face de la mairie annexe. 10 lignes de bus, 34 véhicules et plus de 300 passagers vont passer quotidiennement par ce nouvel équipement public. Il accueillera les cars du réseau Kar'ouest afin de relier les écarts au centre et à la gare routière de Saint-Paul. Coût du chantier : 636.350 euros dont 445.440 financés par les fonds européens du FEDER. La mairie de Saint-Paul mettait à disposition le foncier.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "rire sans raison"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "rire sans raison"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un soleil un peu voilé par les nuages

"Un voile de nuages élevés décore le ciel dés le lever du jour. Ainsi, même si le temps est ensoleillé, le soleil a un peu plus de mal pour nous offrir tous ses rayons" indique Météo France